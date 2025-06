Slabe tri mesece po rekordnem poletu 254,5 metra na Letalnici bratov Gorišek, s katerim je Domen Prevc postavil nov uradni svetovni rekord, so v čast slovenskemu skakalcu na mestu rekorda odkrili leseno skulpturo, njegovo ime pa je od danes tudi na posebnem obeležju planiških rekorderjev. 26-letni Prevc je ob tem izpostavil, da je na poti do uspehov še kako pomembno, da imaš ob sebi prave ljudi, ob tem pa se mora poklopiti tudi več dejavnikov.

Zadnja sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih za moške se je končala na najlepši mogoči način. V finalni seriji posamične nedeljske tekme je Domen Prevc zajadral do daljave 254,5 metra in postavil nov uradni svetovni rekord, Anže Lanišek pa je slavil svojo prvo zmago na letalnici v Planici. Prevc je tako svetovni rekord po 11 letih vrnil v Planico, prejšnjo rekordno znamko Stefana Krafta pa izboljšal za en meter.

Slabe tri mesece po rekordnem dnevu so na doskočišču Letalnice bratov Gorišek, na mestu, kjer je pristal, njegov dosežek počastili s prav posebno leseno skulpturo izpod motorne žage in rok Tadeja Brglesa v spomin na 30. marec 2025 in daljavo 254,5 metra. Skulptura upodablja trenutek pristanka pri rekordni znamki.

Domen Prevc o vrnitvi v Planico:

"Menim, da se da iti še dlje, za to delamo vsak dan"

"Skulptura mi je zanimiva, všeč mi je predvsem to, da so ujeli trenutek pristanka, tisto točko, kamor sem pristal. Verjamem, da je ta skulptura zahtevala ogromno ur dela, tako da je njen avtor res mojster," je dejal Prevc, za katerega je rekord spodbuda, da trdo dela še naprej.

"Zagotovo je to neka taka točka, ko si rečeš, to smo naredili, zdaj pa delamo naprej. Menim, da se da iti še dlje, za to delamo vsak dan, vsak trening dodajaš, iščeš občutke, se pripravljaš mentalno ... Pri skokih namreč potrebuješ čas, da dozoriš," še pravi rekorder, ki se dobro zaveda, da za uspehe ob sebi potrebuješ tudi prave ljudi.

Odkritje skulpture so si med drugim od blizu ogledali tudi preostali slovenski tekmovalci, pa tudi brat Peter Prevc in oče Dare. Foto: Grega Valančič

"Pomembno je, da imaš ob sebi prave ljudi"

"Na tej poti je bilo pomembnih veliko ljudi. Že samo en napačen lahko povzroči, da ne gre več, kot mora. Ogromno stvari se mora iziti, toliko pravih trenerjev mora biti zraven. Sploh ko morda konec tedna malo begaš, da prideš povsem pripravljen in opraviš kondicijski trening ... Takrat potrebuješ enega Matjaža Polaka, ki te posede za mizo in reče 'Zdaj se pa malo zresni.' Še ogromno ljudi je, ki jih je zdaj težko vse našteti. Res moraš imeti ob sebi prave ljudi, da z njimi ustvariš to zgodbo."

Prevc je ob spominu na rekord poudaril, da je za takšne zgodbe še kako pomembno, da imaš ob sebi prave ljudi. Foto: Grega Valančič

Petek: To so bile sanje, vizija zadnjih 90 let

Lesena podoba Prevca bo pri rekordu letalnice stala med aprilom in novembrom, v zimskih mesecih pa jo bodo na isti višini prestavili ob letalnico, tako da bo tudi takrat spominjala na rekord.

"To so bile sanje, vizija, zadnjih 90 let." Foto: Aleš Fevžer "Ta dan so se osmislili vsa srčnost, vizija, predanost in znanje slovenskih skakalcev in skakalnih delavcev v zadnjih 90 letih. Domen, hvala ti," je na prireditvi v Planici dejal direktor Zavoda za šport RS Planica Franci Petek in dodal, da so se s sodelavci takoj "po rekordu zavedali, da gre za enkraten dogodek, ki se ne bo več ponovil, in sicer da je Domen prvi Slovenec, ki je na letalnici bratov Gorišek postavil svetovni rekord. To so bile sanje, vizija, zadnjih 90 let."

Gros: Lesena skulptura povsem naravna odločitev

"Po rekordu je bila kar naravna odločitev, da postavim to skulpturo. Vemo, kako se obnašajo turisti, želijo se fotografirati z neko znamenitostjo in v tem trenutku je svetovni rekord naša največja znamenitost tega dela. Namesto da bi fotografirali na roke napisan napis svetovni rekord, se spodobi, da ima svetovni rekorder svojo skulpturo, ob kateri se bodo ljudje lahko tudi fotografirali," pa je idejo o skulpturi obrazložil vodja NC Planica Jelko Gros.

Minister Matjaž Han je s Prevcem odkril leseno skulpturo, nato pa še njegovo ime na zidu rekordov, doseženih v Planici. Foto: Grega Valančič

Han: Poleti so postali del narodne identitete

Na 26-letnikov rekorden polet pa v Nordijskem centru v Planici spominja tudi zid z vsemi rekordnimi znamkami, med katere je prvič podpisan tudi Slovenec. Prevc je svoje ime odkril v družbi Ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana.

"Ponosen sem, da sem tu v dolini pod Poncami, kjer za mano stoji simbol inovativnosti in drznosti, planiška letalnica. Gre za izjemno točko na zemljevidu svetovnega športa. Prepričan sem, da je Planica veliko več kot samo športni objekt, je kraj največjih športnih dogodkov naše Slovenije in hkrati kraj, kjer so slovenski vizionarji verjeli, da je mogoče narediti to, kar se na prvi pogled zdi nemogoče. Pišemo zgodbo narodnega ponosa. Tu šport presega samega sebe. Poleti so postali del narodne identitete. Čestitke, Domen," pa je Domnov rekord in pomen Planice za slovenski šport pospremil Han.

Od danes je na obeležju rekordov tudi Domen Prevc. Foto: Grega Valančič

Pred zimskimi športniki olimpijska sezona

Prevc se trenutno v Planici skupaj z rojaki pripravlja na novo, olimpijsko sezono, ki jo bo skakalna falanga tradicionalno končala v Planici 29. marca prihodnje leto. Odlični letalec se novega tekmovalnega obdobja z olimpijskim vrhuncem pri sosedih v Predazzu že veseli, prav tako želene povečave letalnice v Planici.

Prevc se pripravlja na olimpijsko sezono. Foto: Aleš Fevžer

V Planici upajo, da bi na povečani letalnici lahko prvič leteli leta 2028, ko bo tam svetovno prvenstvo v poletih.

"Ko jo bodo prenovili, ko se vsa konstrukcija spremeni in prilagodi temu, se bo dalo skakati čez 260 metrov. Vesel sem, da gre šport naprej, ker se mi zdi to veliko bolj varno in smiselno, kot da se tisto luknjo lovi dol na koncu," je o tem, da se bo v Planici sčasoma dalo leteti še dlje, dejal Prevc.