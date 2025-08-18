Infantino: V nogometu ni prostora za rasizem!

Mednarodna nogometna zveza se je odzvala na dva primera rasizma v nemškem nogometu. Dogajanje na nedeljskih pokalnih tekmah je obsodi prvi mož Fife Gianni Infantino. "Spet in spet bom ponovil: v nogometu ni prostora za rasizem," je sporočil Infantino. Dodal je, da bodo pri Fifi spremljali preiskavo dogodkov in sodelovali z nemško zvezo DFB.

V nedeljo sta nemški nogomet zaznamovala dva rasistična izgreda na pokalnih tekmah nižjeligaških klubov. Na obračunu med moštvoma Lokomotive Leipzig in Schalke so domači navijači zmerjali Christopherja Antwi-Adjeija. Nogometaš je o dogajanju obvestil sodnika, na stadionu so nato po ozvočenju posredovali opozorilo navijačem, ti pa so pozneje v nadaljevanju tekme izžvižgali Antwi-Adjeija ob vsakem stiku z žogo. Lokomotive Leipzig se je po tekmi sicer opravičila za dogajanje.

Drugi primer pa se je zgodil na tekmi med ekipama Eintracht Potsdam in Kaiserslautern. A kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so se gledalci na tej tekmi odzvali povsem drugače kot v Leipzigu. Storilca so drugi navijači sami identificirali in ga predali varnostnikom, oba navijaška tabora na stadionu pa sta nato družno skandirala protirasistične parole.

"Rasizem, diskriminacija, sovraštvo in izključevanje nimajo prostora v nogometu. Zavzemamo se za raznolikost in spoštovanje. In stojimo ob strani prizadetim ter tistim, ki se zavzemajo za naše vrednote," pa je dejal predsednik DFB Bernd Neuendorf. Dodal je, da je zveza sprožila preiskavo dogodkov, primer verbalnega napada v Leipzigu pa že preiskuje tudi tamkajšnja policija.