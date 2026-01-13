Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Torek,
13. 1. 2026,
17.35

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Bayern nemško prvenstvo Bundesliga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Torek, 13. 1. 2026, 17.35

8 minut

Nemško prvenstvo, 17. krog

V Nemčiji se obeta hud boj za ligo prvakov

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Bayern : Wolfsburg, bundesliga | Bayern je v prejšnjem krogu z 8:1 odpihnil Wolfsburg. | Foto Reuters

Bayern je v prejšnjem krogu z 8:1 odpihnil Wolfsburg.

Foto: Reuters

Lov na bavarski stroj se za zasledovalce v prvem letošnjem krogu nemške bundeslige ni začel po načrtih. Bayern se je pred domačimi navijači z 8:1 znesel nad Wolfsburgom, drugouvrščena Borussia Dortmund pa je medtem remizirala z Eintrachtom. V 17. krog Münchenčani tako vstopajo z 11 točkami naskoka.

Prav Eintracht bo z gostovanjem v Stuttgartu v torkovem večeru odprl naslednji krog nemškega prvenstva. Stuttgart je med vikendom v zelo pomembnem obračunu presenetil Bayer iz Leverkusna, ga ugnal s 4:1 in se z njim točkovno poravnal na četrtem oziroma petem mestu prvenstvene lestvice. Enako točk ima tudi tretji Leipzig, zgolj dve točki pa zaostaja šesti Hoffenheim. Obeta se hud boj za mesta, ki prinašajo ligo prvakov.

Danes bo na delu tudi dortmundska Borussia, ki bo gostila Werder, Bayern pa se jutri odpravlja v Köln.

Jaka Bijol, Leeds
Sportal Jaka Bijol na izhodnih vratih Leedsa? Želi ga ta velikan, navijači osupli.

Nemško prvenstvo, 16. krog:

Torek, 13. januar:

Sreda, 14. januar:

Četrtek, 15. januar:

Lestvica: 

 

Najboljši strelci:

20 – Kane (Bayern)

– Diaz (Bayern), Olise (Bayern), Tabaković (Borussia M.), Undav (Stuttgart)

– Burkardt (Eintracht) 

– El Mala (Köln)

– Amoura (Wolfsburg), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Diomande (Leipzig), Grifo (Freiburg), Schick (Bayer), Uzun (Eintracht)

– Ansah (Union Berlin), Beier (Borussia D.), Grimaldo (Bayer), Guirassy (Borussia D.), Kaminski (Köln), Lemperle (Hoffenheim), Promel (Hoffenheim), Stage (Werder)

Marcelino Villarreal
Sportal Villarreal pobegnil Janu Oblaku, Celta do velike zmage v Sevilli
Arsenal : Chelsea, Gabriel Martinelli, Marc Cucurella
Sportal Angleži ne počivajo, na sporedu polfinalni poslastici
 
Bayern nemško prvenstvo Bundesliga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.