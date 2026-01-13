Torek, 13. 1. 2026, 17.35
Nemško prvenstvo, 17. krog
V Nemčiji se obeta hud boj za ligo prvakov
Lov na bavarski stroj se za zasledovalce v prvem letošnjem krogu nemške bundeslige ni začel po načrtih. Bayern se je pred domačimi navijači z 8:1 znesel nad Wolfsburgom, drugouvrščena Borussia Dortmund pa je medtem remizirala z Eintrachtom. V 17. krog Münchenčani tako vstopajo z 11 točkami naskoka.
Prav Eintracht bo z gostovanjem v Stuttgartu v torkovem večeru odprl naslednji krog nemškega prvenstva. Stuttgart je med vikendom v zelo pomembnem obračunu presenetil Bayer iz Leverkusna, ga ugnal s 4:1 in se z njim točkovno poravnal na četrtem oziroma petem mestu prvenstvene lestvice. Enako točk ima tudi tretji Leipzig, zgolj dve točki pa zaostaja šesti Hoffenheim. Obeta se hud boj za mesta, ki prinašajo ligo prvakov.
Danes bo na delu tudi dortmundska Borussia, ki bo gostila Werder, Bayern pa se jutri odpravlja v Köln.
Nemško prvenstvo, 16. krog:
Torek, 13. januar:
Sreda, 14. januar:
Četrtek, 15. januar:
Lestvica:
Najboljši strelci:
20 – Kane (Bayern)
9 – Diaz (Bayern), Olise (Bayern), Tabaković (Borussia M.), Undav (Stuttgart)
8 – Burkardt (Eintracht)
7 – El Mala (Köln)
6 – Amoura (Wolfsburg), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Diomande (Leipzig), Grifo (Freiburg), Schick (Bayer), Uzun (Eintracht)
5 – Ansah (Union Berlin), Beier (Borussia D.), Grimaldo (Bayer), Guirassy (Borussia D.), Kaminski (Köln), Lemperle (Hoffenheim), Promel (Hoffenheim), Stage (Werder)