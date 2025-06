Slovenska smučarska skakalka Nika Vodan, ki je zaradi poškodbe kolena in operacije predčasno končala zadnjo sezono, se je vrnila na skakalnico in opravila prvi skok.

"Komaj čakam, da začnem tudi treninge na skakalnicah. Do zdaj smo bili na 'big footkah', zdaj gre ekipa na skakalnico, a sama moram dobiti še zeleno luč za to od svojega zdravnika. Mislili smo, da bom že ta teden lahko šla na skakalnico, ampak je koleno preveč razboleno, tako da smo rekli, da gremo najprej na pregled k ortopedu, ki me je operiral, da vidimo, kakšno je stanje," je pred tremi tedni na medijskem dnevu dejala Nika Vodan.

V preteklih dneh se ji je želja uresničila, vrnila se je na skakalnico in opravila prve skoke. "Po dolgem času nazaj v pisarni, prvi skok opravljen," je na družbenem omrežju sredi tedna zapisala 25-letnica in pripela video skoka iz Beljaka.

Skok v Beljaku: (Video: Instagram Nika Križnar)

Zahtevni meseci

Za zmagovalko svetovnega pokala 2020/21 je zahtevno obdobje, v katerem je imela nemalo težav s kolenom. Zaradi teh je morala januarja na operacijo, tako da je predčasno končala sezono in se morala sprijazniti z vlogo gledalke smučarskih skokov.

Za njo so meseci rehabilitacije. Foto: Aleš Fevžer

"Zagotovo je bilo to eno težjih obdobij v mojem življenju, saj takih bolečin, kot sem jih imela po operaciji, nisem imela še nikoli do zdaj in upam, da jih tudi nikoli več ne bom. Upam, da bo šlo zdaj samo še navzgor, da se vse izboljša, da se bolečine umirijo in da grem lahko stoodstotno v vse treninge. Težko je bilo tudi za glavo, a menim, da sem skozi najhujšo krizo že šla. Malo me na trenutke edino jezi, ker kdaj na treningu ne morem izvesti določene vaje, saj je prisotna bolečina, a po drugi strani pa me ravno to še bolj podžge, da še bolj zavzeto delam," je o zadnjih mesecih, v katerih je bila v procesu rehabilitacije, razmišljala Vodan.

Na Letalnica bratov Gorišek bodo letos letele tudi skakalke. Foto: www.alesfevzer.com

Začetek v Lillehammerju, nato olimpijske igre, konec pa v Planici

Ta se z rojakinjami pripravlja na novo, olimpijsko sezono, ki prinaša tudi premierno letenje skakalk na Letalnici bratov Gorišek.

"Olimpijske igre so vrhunec te zimske sezone, tako da motivacije ne manjka. A kot prvo menim, da ne smem imeti previsokih pričakovanj, kot drugo pa se želim res osredotočiti na koleno, da ga res rehabilitiramo do popolnosti, da bodo potem treningi stoodstotni. Planica je super novica, menim, da smo si vsa dekleta to želela, zdaj pa smo to tudi dobila. To bo eden lepših koncev sezone."

Zimsko sezono bodo skakalke odprle 21. novembra v Lillehammerju, končala pa se bo 28. marca v Planici.