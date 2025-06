Italijanski smučarski skakalec Giovanni Bresadola, ki si je marca 2024 v Planici težje poškodoval koleno, se je po dolgem okrevanju vrnil na skakalnico in opravil nekaj skokov. Kot pravi, je pred njim še dolga pot, a 24-letnik je vesel, da je najhuje za njim.

Sobotna ekipna tekma marca 2024 v Planici ni ostala v lepem spominu Giovannija Bresadole. Italijan, za katerim je bila najboljša rezultatska sezona, je poletel do 226 metrov, nato pa padel in obležal v izteku. Takoj se je prijel za koleno, nadaljnji pregledi pa so pokazali, da si je težje poškodoval koleno.

Sledila sta operativni poseg in daljše okrevanje, Bresadola pa je moral izpustiti celotno zadnjo sezono svetovnega pokala. Občasno se je Italijanom priključeval na trening kampih, kjer je opravljal vaje za moč.

"Pred mano je še dolga pot, a najhuje je za mano"

Zdaj pa se je po več kot letu dni vrnil na skakalnico in v Beljaku opravil nekaj skokov. "Vrnil sem se. Po zapletenem letu sem končno lahko užival v nekaj skokih. Pred mano je še dolga pot, a rekel bi, da je najhujše za mano. Hvala vsem, ki ste me podpirali, predvsem pa tistim, ki ste me prenašali," je na družbenem omrežju zapisal 24-letnik.

Italijani, ki bodo pozimi prihodnje leto gostili olimpijske igre, se na novo sezono pod vodstvom Čeha Jakuba Jiroutka trenutno pripravljajo na Koroškem.