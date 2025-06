Dobra dva meseca sta pretekla od konca lanske sezone svetovnega pokala, še dobrih pet je do začetka naslednje, ki bo prav posebna. Vrhunec bodo olimpijske igre v neposredni soseščini Predazza, skakalke pa bodo prvič letele tudi na letalnici bratov Gorišek.

A da bodo zdržale zimske napore, se dobro zavedajo, da je treba spomladi in poleti delati na kondiciji. Slovenski tabor je bil zadnje tedne tako najbolj osredotočen na fizične priprave, opravil je prve skoke in se po dragocene izkušnje odpravil v vetrovnik v Stockholm.

"Treba je najti nekaj, kar večini ustreza, in takrat ne govoriti o skokih"

Glavni trener skakalk Jurij Tepeš pravi, da je z do zdaj opravljenim zadovoljen. "Smo tam, kjer si želimo biti, upamo na čim manj poškodb, tudi Nika Vodan se počasi vrača. Njena poškodba je bila večja, kot smo upali, da je, zato je bila tudi pot rehabilitacije malo daljša," pravi Tepeš, ki bo monotonost poletnih priprav poskušal "razbijati" z različnimi aktivnostmi: "Poskrbeli bomo za kakšen teambuilding, trening v naravi, odigrali kakšno odbojko. Upam, da nam uspe iti tudi letos na kakšno ferato, da damo misli malo na stran. Treba je najti nekaj, kar večini ustreza, in da se takrat ne govori o skokih."

Foto: Aleš Fevžer

Poletni grand prix se bo začel avgusta v Courchevelu in bo obsegal pet prizorišč, zadnje bo konec oktobra Klingenthal. "Načrt je, da oddelamo večino tekem, zagotovo pa vsa dekleta ne bodo šla na vse tekme. Nekatere bodo izpustile začetek, morda bomo izpustili Romunijo, bomo videli, kje bomo s pripravljenostjo," o poletnem tekmovalnem načrtu pravi 36-letnik.

Kot dobro naoljena ekipa

Tepeš je trenerske vajeti prevzel lansko pomlad od Zorana Zupančiča, Nika Prevc pa je pod njegovim trenerskim vodstvom ubranila kristalni globus.

"Po eni strani bo lažje, po drugi pa si dober toliko, kolikor je dobra tvoja zadnja sezona. Delati je treba, kot da je prva sezona. V tem prvem delu priprav je bilo malo manj lovljenja z dekleti in preostalim delom ekipe, zdi se mi, da delujemo kot dobro naoljena ekipa. Menim, da bomo preostale stvari, ki smo jih lani prestavili v jeseni, zdaj lahko naredili prej in bomo tudi tukaj močnejši," razmišlja o tem, ali mu bo, zdaj ko je spoznal ustroj dela, lažje vstopiti v drugo sezono.

Nika Prevc bo znova branila globus. Foto: Guliverimage

Takoj, ko bodo jasne vse smernice, se bodo poskušali prilagoditi

Tepeš je pred lansko sezono glede novih pravil dejal, da bi si želel, da bi bile stvari dorečene že precej prej, kot so bile. Kako je s tem letos?

"Letos je podobna situacija, sploh ker se je pri fantih kontrolor opreme zamenjal in stvari pred dnevi še vedno niso bile povsem jasne, saj vemo, da cela ekipa kontrolorjev postavi skupaj smernice. Nekaj teh smernic smo dobili, večino še čakamo (v začetku preteklega tedna so nanje še čakali, op. p.), saj pridejo v začetku junija. Takoj se jim bomo poskušali prilagoditi. Lani smo to prestavili na jesen in se še malo lovili, a zima se je kar dobro izšla."

"Že letos smo si želeli in malo pritiskali skupaj na vodstvo Fis, da bi dekleta letela že letos. Morda samo pet deklet, a se ni izšlo." Foto: Aleš Fevžer

Naj bodo visoki cilji motivacija, ne pritisk

Nadejajo se, da se bo dobro izšla tudi prihodnja, olimpijska zima. "Glede na lanske rezultate je treba iti z visokimi cilji v sezono, a ne bi rad, da bi se zaradi tega ustvaril kakšen pritisk na punce, kvečjemu motivacija. Treba je dobro trenirati, z glavo biti zraven, se ne prepustiti in odgarati ta del, ki je precej zahteven," pravi Tepeš in pozdravlja zaključek v Planici.

"Že letos smo si želeli in malo pritiskali skupaj na vodstvo Fis, da bi dekleta letela že letos. Morda samo pet deklet, a se ni izšlo. Tako se zdaj seveda zelo veselimo naslednjega leta."

Skakalke bodo sezono svetovnega pokala sicer začele novembra v Lillehammerju, končale pa 28. marca pod Poncami.