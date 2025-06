"S fantom sva bila ravno v Dolomitih, ko sem izvedela novico. Meni so se ulile solze. Res lepa novica in več kot očitno nekaj, kar si res želim," je trenutek, ko je izvedela, da bodo smučarske skakalke prihodnjo sezono letele na Letalnici bratov Gorišek v Planici, opisala nekdanja svetovna rekorderka Ema Klinec, ki se skupaj z rojakinjami pripravlja na olimpijsko sezono.

Smučarske skakalke so sredi kondicijskih priprav na olimpijsko sezono, ki pa ne prinaša zgolj bojev za odličja na tekmovanju petih krogov, temveč tudi nov izziv na letalnici.

Če so do zdaj letele le v Vikersundu, bodo že prihodnjo sezono letenje občutile v Planici. Mednarodna smučarska zveza (Fis) je namreč v začetku maja potrdila, da bodo skakalke sezono končale s tekmo na Letalnici bratov Gorišek, na kateri črto pod tekmovalno obdobje tradicionalno potegnejo tudi skakalci.

Svetovna rekorderka Nika Prevc je ob novici, da bo lahko letela v Planici, priznala, da je bila kar malo presenečena. Pričakovala je, da bodo tudi skakalke sčasoma dobile zeleno luč, a da se bo zgodilo tako hitro, pač ne. Prijetno je bila presenečena tudi nekdanja svetovna prvakinja Ema Klinec, ki ne skriva, da so jo ob novici obšle solze.

"S fantom sva bila ravno v Dolomitih, ko sva izvedela za to novico. Meni so se takrat ulile solze, fant pa se mi je začel smejati. Res lepa novica in več kot očitno nekaj, kar si res želim," je novinarjem dejal odlična letalka Klinec, ki ima osebni rekord pri 226 metrih.

"Morda je ta Planica še toliko bolj posebna, ker sem rasla z njo in sem te skoke v Planici gledala kot risanko. Zdaj pa se stvari postavljajo na mesto, ki si ga želim," je vesela, da bo lahko poletela tam, kjer je do zdaj spremljala le skakalce.

Treningi zahtevni, med dopustom v hribih, na smučeh in za knjigami

A za zdaj so misli usmerjene predvsem na pridobivanje kondicije in prve skoke. "Priprave potekajo po načrtu, treningi so kar težki. Tako za glavo kot za telo, a tako mora biti v pripravah na sezono. Vidim, kje so še rezerve, iščem rešitve, treningi so kar pravi."

Klinec je že med dopustom po sezoni veliko časa namenila različnim aktivnostim in gibanju. "Brez treningov in gibanja enostavno ne morem, ker je moje telo šlo skozi poškodbi kolena, pa tudi telo je z vsakim letom drugačno, tako da če ne delam vsak dan, se nekje nabere energija, ki jo je treba sprostiti. Gibanja je bilo veliko, veliko sem bila v naravi, v hribih, smučala, vzela pa sem si čas tudi za študij," tedne po sezoni opisuje 26-letnica, ki bo, če bo šlo vse po načrtih, prihodnje leto diplomirala.

"Prav vsakokrat se poskušam boriti, dajati svoj maksimum"

V načrtu za prihodnje leto pa so tudi olimpijske igre v neposredni soseščini, Italiji. Klinec je do zdaj nastopila na dveh tekmovanjih petih krogov, v Pjongčangu je bila 14., v Pekingu pred tremi leti pa je zasedla peto mesto.

Kot pravi, v pripravah na sezono ne želi pretirano razmišljati o olimpijskem predznaku, saj v vsako sezono vlaga trud.

"Na vse skupaj gledam kot na prejšnja leta. Prav vsakokrat se poskušam boriti, dajati svoj maksimum. Včasih gre, včasih ne. Trudim se napredovati tako fizično kot psihično in zrasti kot oseba," je zaključila deveta skakalka zadnje sezone svetovnega pokala.