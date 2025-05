Nika Prevc ne želi prehitevati dogodkov: To je moja največja želja, a o tem, ko bo čas za to #video

Slovenske smučarske skakalke se pripravljajo na novo sezono, ki s seboj prinaša dva velika izziva – olimpijske igre in letenje v domači Planici – tudi za zmagovalko zadnjih dveh tekmovalnih obdobij Niko Prevc. Priznava, da je olimpijska kolajna njen cilj že od mlajših let, a v isti sapi poudarja, da je treba misli najprej usmeriti na trening, o marčevski tekmi na Letalnici bratov Gorišek pa dodaja, da jo je odločitev vodilnih prijetno presenetila.

Tako moški kot ženski skakalni tabor sta že dodobra zakorakala v pripravljalno obdobje na olimpijsko sezono. Medtem ko so skakalci pod vodstvom Roberta Hrgote že skakali, pa so se tekmovalke, ki jih bo drugo leto zapored kot glavni trener vodil Jurij Tepeš, na skakalnico v Planico podale danes.

"Kot so za hišo najpomembnejši temelji, je pri nas najpomembnejša fizična priprava"

"Kot so za hišo najpomembnejši temelji, je pri nas najpomembnejša fizična priprava." Foto: Aleš Fevžer "Po lanski sezoni sem si vzela čas zase, šla na krajši izlet, zdaj pa sem že nazaj v rutini treningov in šolanja, pri katerem imam letos bolj proste roke. Dovolj časa je bilo, da sem odmislila skoke. Ta del, kondicijske priprave, v katerem smo zdaj, ne bi smel biti najmanj priljubljen, ker je zelo pomemben. Kot so za hišo najpomembnejši temelji, je pri nas najpomembnejša fizična priprava, tako da se moraš med pripravami resno zavzeti in ti ne sme biti pretežko. Se pa najbolj veselim skakalnice, skakalnega dela, pa tudi vetrovnika, kamor gremo čez nekaj dni," je o času po sezoni in začetku priprav novinarjem dejala zmagovalka zadnjih dveh tekmovalnih obdobij Nika Prevc.

Nika Prevc o pripravah na novo sezono (video: STA):

Ko nekaj deluje, ne želi spreminjati stvari

20-letnica pravi, da v spomladanskih pripravah ni želela veliko spreminjati. "Lanski program mi je zelo ustrezal, zato nisem letos želela ničesar spreminjati ali pa dajati večjih posebnosti, poudarkov neki stvari. Če se na nekaj navadim in to deluje, poskušam temu slediti.

Prevc je z rojakinjami opravila prve skoke v Planici, prve tekme poletnega grand prixa pa bo sredi avgusta gostil Courchevel. "Kot vem, bomo šli na čim več poletnih tekem," pravi lastnica dveh kristalnih globusov, ki je kljub mladosti osvojila že skoraj vse, kar se je dalo.

Olimpijska kolajna je največja želja, a ...

Med želenimi lovorikami, ki ji še manjkajo, je ena redkih stvari olimpijska kolajna. Za to se bo potegovala že prihajajočo zimo v Italiji.

"Za zdaj misli še ne uhajajo v Predazzo. Priznam pa, da je to moja največja želja, odkar skačem. A temu se bom posvetila, ko bo čas za to, zdaj pa moram trenirati."

Kristalni globus, naslov svetovne prvakinje, svetovni rekord ... osvojila je že skoraj vse, kar se osvojiti da, v prihodnji sezoni pa se bo potegovala še za olimpijsko kolajno, a dogodkov ne želi prehitevati. Foto: Guliverimage

Novica o letenju v Planici jo je zelo presenetila

Pa ne le olimpijskih iger, prihodnja sezona prinaša še eno stvar, ki se je je Prevc zelo razveselila. Mednarodna smučarska zveza Fis je na majskem zasedanju tehničnega komiteja za smučarske skoke na Portugalskem dokončno potrdila, da bodo skakalke marca prvič letele v Planici, na Letalnici bratov Gorišek.

Novica, da bodo že v prihodnji sezoni na Letalnici bratov Gorišek letele skakalke, jo je presenetila. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Meni je bilo ob tej novici kar čudno. Vedela sem, da bomo enkrat tam letele, ampak res nisem računala, da bo to že naslednje leto. Vse skupaj me je zelo pozitivno presenetilo. Takoj sem začela razmišljati, kako bo to videti, res se veselim in želim skočiti daleč," še pravi svetovna rekorderka (236 metrov), ki bo zdaj lahko letela tudi na domačem terenu, kjer je njen brat Domen pred dvema mesecema z 254,5 metra postavil nov uradni svetovni rekord.

