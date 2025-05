Rdeča luč: Norvežani odpustili trenerski kader po škandalu s skakalnimi dresi

Norveška smučarska zveza se je po aferi s skalnimi dresi na domačem svetovnem prvenstvu v Trondehimu poslovila od treh ključnih članov reprezentance. Kot poroča portal VG.no, so brez službe ostali glavni trener Magnus Brevig, njegov pomočnik Thomas Lobben in Adrian Livelten, ki je skrbel za drese.

Odvetnica Julie Høydal Davik iz odvetniške družbe Norman & Co je za VG.no potrdila, da je Magnus Brevig dosegel dogovor z zvezo o prekinitvi delovnega razmerja. Po informacijah portala sta se z zvezo dogovorila tudi Thomas Lobben in Adrian Livelten.

"Glede na okoliščine je Brevig zadovoljen, da so se dogovorili, kar športnikom omogoča, da se lahko pripravljajo na olimpijsko sezono," je povedala njegova odvetnica.

Do spremembe je prišlo dva meseca in pol po tem, ko je v javnost prišel posnetek, ki razkriva, da so Norvežani poskušali obiti pravila s skakalnimi dresi, v katere so bili všiti dodatni šivi za boljši aerodinamični učinek.

Vodstvo jih je odpustilo, dobili so odpravnino

Škandal je močno zamajal temelje reprezentance. Odgovarjati so morali tudi skakalci. Zaradi neustreznih dresov so bili diskvalificirani Johann André Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal in Marius Lindvik. Slednji je na veliki napravi izgubil celo srebrno medaljo. Naknadno so bili začasno suspendirani še Robert Johansson in Robin Pedersen.

Foto: Reuters

Trojico Brevig – Lobben – Livelten je nato začasno suspendirala tudi Mednarodna smučarska zveza (FIS), ki trenutno v Švici analizira sporne drese. Preiskava še poteka, zaslišanih pa je bilo že več oseb.

Čeprav rezultatov preiskave še ni, se je norveška zveza odločila, da se od omenjene trojice dokončno poslovi. Po neuradnih informacijah naj bi vsi trije za krajši čas prejeli odpravnine, vmes pa so še vedno prejemali polne plače.