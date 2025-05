Norveški zimski športniki, kandidati za nastop na prihajajočih olimpijskih igrah v Italiji se bodo med 24. in 31. majem zbrali na pripravljalnem taboru na Gran Canarii.

Manjkali ne bodo niti skakalci, ki so od razkrite afere z dresi še posebej pod drobnogledom. Trener Magnus Brevig in njegova pomočnika Thomas Lobben in Adrian Livelten so zaradi manipulacije z dresi še vedno suspendirani. Vodstvo skakalne reprezentance je pred časom razkrilo nacionalno ekipo za prihodnjo sezono, ne pa še, kdo bo glavni trener norveških skakalcev.

Zdaj je postalo znano, da bodo del trenerskega štaba na Gran Canarii Rune Velta, Roar Ljoekelsoey in Anders Fannemel. Nekdanji norveški smučarski skakalec Velta se je po koncu zadnje sezone presenetljivo poslovil od Švicarjev, s katerimi bi moral vstopiti v olimpijsko sezono.

Anders Fannemel Foto: Guliverimage

"Trojica ima veliko izkušenj s smučarskimi skoki, tako na Norveškem kot v mednarodnem prostoru. Zelo smo hvaležni, da bodo Rune, Roar in Anders prišli pomagat našim športnikom pri prvih pripravah na olimpijsko sezono," je trenerski štab komentiral športni direktor za smučarske skoke pri Norveški smučarski zvezi Jan-Erik Aalbu.

Na Gran Canarii bi moral sodelovati tudi Johann Andre Forfang, a bo tabor preskočil, saj bo kmalu postal oče, ob tem pa končuje gradnjo hiše.