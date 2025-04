Nekdanji norveški smučarski skakalec Rune Velta se je Švicarjem pridružil leta 2023, z njimi bi moral vstopiti tudi v olimpijsko sezono, a se to ne bo zgodilo.

Kot so zapisali pri Švicarski smučarski zvezi, se je 35-letnik odločil za slovo od švicarske skakalne reprezentance, v kateri je deloval kot glavni trener. Delo bo končal konec julija.

"Obžalujemo to presenetljivo odločitev in Runeju želimo vse najboljše v prihodnosti," je odločitev Norvežana komentiral vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri Švicarski smučarski zvezi Joel Bieri in zagotovil, da bodo poiskali ustreznega naslednika.

Velta je leta 2023 na mestu glavnega trenerja zamenjal Ronnyja Hornschuha in dvignil švicarsko reprezentanco. Prvi mož te je bil v zadnji sezoni Gregor Deschwanden, ki se je večkrat uvrstil na stopničke svetovnega pokala, v skupnem seštevku pa zasedel visoko šesto mesto.

Diethart novi glavni trener Avstrijk

V olimpijsko sezono bodo z novim glavnim trenerjem skočile tudi Avstrijke, saj se je Bernhard Metzler po zadnjem tekmovalnem obdobju poslovil od vodenja ženske reprezentance. To bo v prihodnji sezoni vodil dozdajšnji Metzlerjev pomočnik, 33-letni Thomas Diethart.