Nekdanji norveški smučarski skakalec Johan Remen Evensen, ki je po razkriti norveški manipulaciji z dresi tudi sam javno priznal, da je v preteklosti goljufal, je tokrat v pogovoru za Daglbadet dejal, da bi se morala Mednarodna smučarska zveza (Fis) zavedati svojih slabih pravil. Norvežan meni, da so vpleteni že odslužili dovolj strogo kazen, upa, da bi se vsi, tudi trenerji, lahko prihodnjo sezono vrnili na delo, ob tem pa ponavlja, da pravila krši večina nacij, in ob tem izpostavlja domnevne nepravilnosti v drugih taborih.

Preiskave vpletenih v škandal, ki je v javnost prišel med nordijskim svetovnim prvenstvom v Trondheimu, še vedno potekajo. Domnevno sporne drese nekaterih norveških smučarskih skakalcev so poslali na preiskavo v Zürich. Rezultati še niso znani, je pa ob koncu sezone svetovnega pokala Fis umaknil suspenz smučarskim skakalcem, medtem ko je podporno osebje, pa tudi nekdanji trener Magnus Brevig, še vedno v suspenzu.

Slabi sklopi pravil

Nekdanji norveški skakalec Johan Remen Evensen je v pogovoru za norveški Dagbladet dejal, da upa, da bo Fis v kratkem prišla do zaključka in da se preiskava ne bo predolgo vlekla. "Fis se mora zavedati, da so sklopi njenih pravil slabi. Kazen za športnike, ujete pri kršenju pravil, je bila že dovolj ostra. Upam in verjamem, da bodo norveški skakalci od naslednje sezone lahko sodelovali na tekmah," pravi 39-letnik.

"Kazen, ki jo je prejel norveški podporni aparat, je več kot dovolj stroga." Foto: Reuters

"Vsi počnejo podobno že 10, 15 let"

Na vprašanje, kaj meni o drugih vpletenih v afero, dodaja. "Razumem, da je ljudem, ki skoke spremljajo od zunaj, to težko razumljivo. A tisti, ki smo bili del skokov, smo videli, da vse države podobno počnejo že od deset do 15 let. Da Fis nenadoma ljudem odvzame službe, ker delajo to, kar vsi drugi počnejo že deset, 15 let, se mi zdi prehuda kazen. Kazen, ki jo je prejel norveški podporni aparat, je več kot dovolj stroga. Morali bi dobiti nazaj svoje službe," meni strokovni sodelavec norveškega medija NRK in zanika, da naj bi bil z Brevigom zelo dober prijatelj.

"Upam in verjamem, da bodo norveški skakalci od naslednje sezone lahko sodelovali na tekmah," pravi 39-letnik. Foto: Guliverimage

Avstrijci, Geiger ...

Remen Evensen ob tem izpostavlja verjetno goljufanje Avstrijcev, ki so večji del leta dominirali, na svetovnem prvenstvu pa poniknili. "Ni treba biti znanstvenik, da ugotoviš, da so imeli nekatere prednosti, ki pa si jih niso upali več izkoristiti," s prstom kaže na zmagovalce pokala narodov. Skandinavec ni mogel niti mimo dresa Nemca Karla Geigerja, ki je padel v oči mnogim: "Slišal sem, da je bil njegov dres okoli pasu sedem centimetrov prevelik."

Norvežan je ob koncu pogovora še enkrat izpostavil, da "dlje ko se stvar vleče, slabše je za vse strani, zato upam, da bodo pri Fis kmalu prišli do zaključka". Po njegovem mnenju je najpomembnejša sprememba transparentnosti.