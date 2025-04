Alarm v smučarskih skokih: Tako ne bo šlo naprej

Škandal z dresi je v norveške smučarske skoke globoko zarezal, vplival pa je tudi na organizatorje tamkajšnjih tekem. Ob koncu sezone si je polete v Vikersundu v sklopu turneje Raw Air ogledalo samo šest tisoč ljudi, kar je pol toliko, kot so pričakovali. "Zelo smo razočarani nad obiskom in posledično mnogo manj zasluženim kronam," je v pogovoru za Dagbladet priznal vodja poletov v Vikersundu Vegard Jelstad. Predstavili so tudi finančno izgubo. Ta znaša približno 315 tisoč evrov. Pa so stroške za organizacijo v primerjavi z letom prej močno znižali.

Foto: Guliverimage "Bali smo se rdečih številk. Še vedno smo likvidni, saj smo v preteklih sezonah ustvarili dobiček. Letošnjo izgubo lahko prenesemo, a v prihodnjih letih se ne sme nadaljevati. Ne moreš imeti vsako leto za več kot 300 tisoč evrov izgube. Tako ne bo šlo naprej," pa poudarja sekretar organizacijskega komiteja Leif Arne Berget. "Ugotoviti moramo, kakšne so minimalne zahteve FIS, da bi še lahko organizirali polete v Vikersundu." Letalnice stanejo največ. Največji strošek sta zasneževanje in vzdrževanje, predvsem pa je ne morejo tržiti, saj se jo uporablja samo enkrat na leto. Na njej se ne trenira.

Organizator poletov v Vikersundu se je na temo finančne vzdržnosti objekta in tekmovanja že sestal tudi z vodstvom Norveške smučarske zveze, ki pa ima v zadnjih tednih precej več dela in skrbi s škandalom s skakalnimi dresi. "Spomladi in poleti bomo delali za to, da najdemo rešitev." V naslednji sezoni bo Vikersund še na koledarju tekem svetovnega pokala, nato pa je njegova prihodnost negotova.