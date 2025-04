Poljski mediji so pred dnevi v javnost poslali preliminarne koledarje prihajajoče olimpijske sezone, ob tem pa omenjali možnost, da bi se zimskemu ženskemu koledarju že konec sezone 2025/26 lahko pridružila tekma na Letalnici bratov Gorišek v Planici.

Danes so preliminarne koledarje uradno objavili še pri Fis in v ženskega umestili tudi letenje v Planici. Tekma deklet je glede na objavo Fis predvidena v nedeljo, 29. marca, ko se bosta, kot kaže, končali tako ženska in moška sezona svetovnega pokala.

Želja svetovne rekorderke Nike Prevc, ki je ob koncu moške sezone v Planici pred tednoma dejala, da jo mika letenje na Letalnici bratov Gorišek, se bo, kot kaže, uresničila že prihodnje leto.

Prevc je marca v Vikersundu poletela do svetovnega rekorda 236 metrov, slovenski tabor pa ima v svoji vrsti še eno odlično letalko, nekdanjo svetovno rekorderko Emo Klinec (226).

Koledar uradno še ni potrjen, končna odločitev bo padla 8. maja v Vilamouri na Portugalskem.

Začetek na Norveškem, konec v Planici, vmes pa še Ljubno

Skakalke bodo glede na preliminarni koledar sezono začele 21. novembra v Lillehammerju, sledijo tekme v Falunu, prizorišče za prvi decembrski konec tedna še ni znano, sredi decembra bodo tekmovale v Lake Placidu, nato v Engelbergu, leto pa bodo končale in začele na turneji dveh večerov v Garmisch-Partenkirchnu oz. v Oberstdorfu.

Planica bo prihodnje leto, kot kaže, tudi zaključno prizorišče ženskega svetovnega pokala. Foto: Grega Valančič

Iz Nemčije se bodo preselile v Avstrijo v Beljak, od tam pa na Ljubno ob Savinji, ki se vrača v januarski termin. Po preizkušnjah v Sloveniji bodo tekmovalke odletele v Azijo, najprej predvidoma na Kitajsko, nato v Zao in Saporo.

Januar bodo zaključile v Willingenu, ki bo zadnje prizorišče pred olimpijskimi igrami v Predazzu (7.–15. februar). Po olimpijskem vrhuncu sledijo tekme v Hinzenbachu, Lahtiju, Oslu in v Vikersundu, sezono pa bodo, kot kaže, končale 29. marca v Planici.