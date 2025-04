Vsi razmišljajo o dopustu na morju, Nika Prevc pa ...

Spomladi, ko so dnevi vse daljši, temperature pa vse višje, večina ljudi oddih povezuje s toplimi, najpogosteje obmorskimi kraji. Takšni so praviloma tudi zimski športniki, ki so zdaj po naporni sezoni nekoliko izpregli, tako se je denimo prejšnji konec tedna iz Cancuna v Mehiki oglasila biatlonka Anamarija Lampič:

Medtem pa snega še ni dovolj Niki Prevc, junakinji letošnje sezone v smučarskih skokih. Na Instagramu je namreč objavila utrinek s smučišča v Dolomitih, kjer zadnje smučarske kilometre te sezone lovi v družbi mlade biatlonke Nine Pogačnik.

Foto: zajem zaslona/Instagram

