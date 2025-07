Zaradi počitnic in koncerta hrvaškega pevca Thompsona je na cestah pričakovati gnečo

Voznike opozarjajo na dela in prireditve ter omejitve tovornega promet. Priporočajo načrtovanje alternativnih poti.

Močno obremenjen promet iz Avstrije proti Sloveniji

Močno obremenjen promet bo predvsem iz Avstrije proti Sloveniji, in sicer tako po štajerski avtocesti iz smeri Gradca kot po gorenjski avtocesti iz smeri Beljaka. Gneča bo tudi na ljubljanskem obroču, kjer se promet iz obeh smeri združi in nadaljuje proti Primorski. Nadaljnje zastoje pričakujejo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Postojni ter naprej proti Istri in Kvarnerju. Povečana bo tudi obremenitev mejnih prehodov Jelšane, Dragonja in Starod.

Dodatno obremenitev cest pa bo povzročil tudi sobotni koncert hrvaškega pevca v Zagrebu. Zaradi pričakovanega povečanega prometa na območju Zagreba so hrvaške oblasti tranzitnim voznikom že priporočile uporabo alternativnih poti skozi Slovenijo.

Na Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) voznikom svetujejo, naj pred potjo poskrbijo za poln rezervoar goriva, dovolj vode in kakšen prigrizek. Če obstanejo v zastoju, jim svetujejo, da poskrbijo za varnostno razdaljo, ustrezno razvrščanje in vzpostavitev reševalnega pasu. Opozarjajo, da je lahko izstopanje iz vozila, ki stoji v koloni, smrtno nevarno, in vse pozivajo, naj vozila ne zapuščajo, če to ni nujno.

Pred odhodom na dopust obiščite servis

Hkrati poudarjajo, da je tehnična brezhibnost ključ do varne in udobne vožnje. Voznike zato opominjajo, naj za to poskrbijo in pred odhodom na dopust obiščejo servis. Še zlasti je pred odhodom na dolgo pot ključno preveriti ustreznost pnevmatik, delovanje vseh svetlobnih teles, količino in stanje motornega olja, delovanje klimatske naprave in stanje akumulatorja.

Za varno vožnjo pa je pomembna tudi ustrezna obutev, saj mora biti voznik v vsakem trenutku sposoben s svojo nogo hitro, čvrsto in zanesljivo pritisniti na ustrezen pedal. Voznikom svetujejo, naj obujejo čevlje oz. športne copate s podplatom iz oprijemljivega materiala, ki so ustrezne velikosti in oblike.

Preverite veljavnost dokumentov

Voznike pozivajo, naj pred potovanjem preverijo veljavnost dokumentov, vključno s prometnim in vozniškim dovoljenem, ter uredijo dovoljenje za vožnjo tujega vozila, če avtomobil ni njihova last. Za pot v tujino voznikom svetujejo, naj si uredijo mednarodno vozniško dovoljenje. Pozivajo jih, naj ne podcenjujejo tveganja, ki ga za varno vožnjo predstavlja utrujenost oziroma zaspanost.

Ob vročih poletnih dneh opozarjajo, da je puščanje živali ali otrok v pregretih avtomobilih smrtno nevarno. Že pri zunanji temperaturi 20 stopinj Celzija je po petih minutah notranjost avtomobila segreta na 24 stopinj, po eni uri pa je v avtu že 46 stopinj. Svarijo tudi pred nepooblaščenimi izvajalci pomoči na cestah.