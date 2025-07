Dars začenja glavna obnovitvena dela na avtocestnem razcepu Zadobrova. Dela bodo potekala do druge polovice avgusta, osrednji gradbeni fazi pa sta predvideni ob koncih tedna, in sicer med 25. in 28. julijem ter med 8. in 11. avgustom. Vrednost del znaša 1,87 milijona evrov.

Obnovitvena dela vključujejo zamenjavo vseh asfaltnih plasti, ureditev prometne opreme in izvedbo nove horizontalne signalizacije.

Kot je v današnji izjavi za javnost povedal predsednik Darsove uprave Andrej Ribič, je obnova potrebna, saj je asfaltna podlaga že slaba, na nekaterih mestih so tudi vidne napake.

Dela bodo potekala na treh krakih razcepa Zadobrova, in sicer Šentjakob-severna ljubljanska obvoznica, severna obvoznica-Šentjakob ter vzhodna obvoznica-severna obvoznica.

Tako bodo zapirali dele avtoceste

Krak med severno in vzhodno obvoznico so obnovili že v okviru del leta 2023, so spomnili na Darsu.

Pripravljalna dela, ki obsegajo zaporo odstavnega pasu in uvedbo zoženih pasov na relacijah Šentjakob-severna obvoznica in severna obvoznica-Šentjakob, so stekla v ponedeljek.

V petek popoldne načrtujejo popolno zaporo kraka Šentjakob-severna obvoznica, zvečer pa bodo zaprli še krak severna obvoznica-Šentjakob. Zapori bosta odstranjeni najpozneje v ponedeljek do 6. ure zjutraj.

V ponedeljek načrtujejo zaporo odstavnega in voznega pasu na relaciji vzhodna-severna obvoznica. Hkrati bo zaprt krak, ki s priključka Letališke ceste vodi na severno obvoznico proti Jaršam.

Vse zapore veljajo le v primeru ugodnega vremena

Med 8. in 11. avgustom bo od petka popoldne ponovno zapora relacije vzhodna-severna obvoznica. Zaprt bo ostal tudi krak, ki s priključka Letališke ceste vodi na severno obvoznico proti Jaršam.

Zapori bosta odstranjeni najpozneje v ponedeljek ob 4. uri zjutraj.

Vse zapore sicer veljajo v primeru ugodnega vremena, v primeru slabega se lahko posamezna faza prestavi za en teden.

Dela so po Darsovih pojasnilih načrtovana med poletnimi počitnicami, ko so prometne obremenitve praviloma manjše. Popolne zapore bodo izvedene predvsem ob koncih tedna, z najmanjšimi mogočimi vplivi na dnevne prometne konice.

Obvozne poti bodo vzpostavljene prek ljubljanskega obroča in sosednjih priključkov.

Cena? Slaba dva milijona evrov brez DDV.

Dela bo izvajal konzorcij podjetij Strabag in Strabag za građevinske poslove, vrednost pogodbe pa je 1,87 milijona evrov brez DDV.

Ribič je v današnji izjavi za javnost še potrdil, da na Darsu pripravljajo zahtevo za revizijo postopka, ki jo bodo vložili na vrhovno sodišče glede odločitve upravnega sodišča. To je namreč pred kratkim odpravilo gradbeno dovoljenje za prvi odsek južnega dela tretje razvojne osi pri Novem mestu.

"Dogovarjamo se s pristojnim ministrstvom in vložili jo bomo v kratkem času," je napovedal. Ob tem je še poudaril, da zaradi odprave gradbenega dovoljenja ni oškodovan samo Dars, ampak tudi približno 300 podjetij.