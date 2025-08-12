Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nemška družina na poti v Avstrijo pozabila sina na bencinski postaji

avtocesta Nemčija | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nemška družina iz Baden-Württemberga je na poti na počitnice v Avstrijo na nemški bencinski črpalki pozabila enega od svojih dveh sinov. Ta je med postojanko šel na stranišče, ko se je vrnil, pa staršev ni bilo več, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Starši desetletnega dečka, ki je ostal sam na bencinski črpalki, so njegovo odsotnost v avtu – drugi od sinov je spal – opazili šele čez približno pol ure. Ko sta oče in mati ugotovila, da desetletnika ni v avtu, sta poklicala policijo.

Policisti so lahko hitro potrdili, da je vse v redu: desetletnik se je obrnil na zaposlene na bencinski črpalki, ki so nato obvestili policijo.

Dečku so dovolili, da se je s patruljnim avtomobilom odpeljal do policijske postaje, kjer so ga starši na koncu pobrali, poroča Frankfurter Allgemeine. Desetletnik je dogodek sprejel mirno, je sporočila policija.

