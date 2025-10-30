Zakaj slovensko meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« izstopa?

Meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« je zagotovilo, da posežemo po hrani 100-odstotno slovenskega porekla, pridelani z dodatno skrbjo in po strogih standardih, ki jih potrošniki vse bolj cenimo.

Foto: MKGP

V trgovinah je ponudba mesa velika, a vse več ljudi se zaveda pomena porekla in načina pridelave. Znak »izbrana kakovost – Slovenija« na mesu je zagotovilo, da je bilo meso 100-odstotno pridelano in predelano v Sloveniji, pod strogimi standardi ter s spoštovanjem do narave in živali.

Ena izmed kmetij, ki z zgledom dokazuje pomen sheme »izbrana kakovost«, je kmetija Bukovje. Njihova zgodba je preplet tradicije, ljubezni do zemlje in zavedanja, da kakovost izvira iz vsakega koraka, od reje živali do končnega izdelka na krožniku.

Kje se začne kakovost?

Na kmetiji Bukovje se življenje odvija v ritmu narave. Pred več kot dvajsetimi leti sta Alenka Korpnik in njen mož obnovila staro hišo iz leta 1891 ter ustvarila dom, ki danes sprejema tudi goste. Poleg turistične dejavnosti se ukvarjajo z rejo živali, ki dajejo mleko in meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. Kmetija je majhna, a vsako žival obravnavajo s posebno skrbnostjo in predanostjo.

"V shemo »izbrana kakovost« sva vključena že od samega začetka, ker nama je pomembno, da so najini proizvodi res kakovostni," poudarja Alenka Korpnik. Shema namreč zahteva strogo izbrano krmo, nadstandardne pogoje za živali in popolno sledljivost. Potrošnik vedno ve, od kod meso prihaja.

Skrb za živali in naravo

Na kmetiji Bukovje je vsak dan posvečen dobrobiti živali. Krav je le enajst, kar omogoča individualno skrb in naravno prehrano, predvsem s senom in domačo krmo. "Naše živali so del naše družine," pravi sogovornica. Prav ta odnos se odraža tudi v kakovosti mesa in mleka, kar potrjujejo tudi zadovoljni gostje.

Kaj pomeni znak »izbrana kakovost – Slovenija« za potrošnika?

Izbira mesa z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« pomeni, da podpirate lokalne kmete in slovensko gospodarstvo, hkrati pa dobite izdelek, ki je pridelan po višjih standardih. Takšno meso je bolj hranljivo, okusno in prepotuje kratke razdalje.

Večje zavedanje in povpraševanje po tovrstnih izdelkih kmetom omogočata, da nadaljujejo kakovostno pridelavo in ohranjajo domačo proizvodnjo. "Gre za sklenjen krog," pravi Alenka Korpnik, "več ko je zavedanja, več lahko pridelamo, kar koristi vsem, potrošnikom in kmetom."

Foto: MKGP

Zadovoljstvo gostov in pomen lokalne hrane

Gostje, ki obiščejo kmetijo Bukovje, pohvalijo pristnost okusov in kakovost izdelkov. "Takega mesa še nismo jedli," pogosto slišijo. Tudi tujci so navdušeni nad domačimi jedmi, medtem ko so Slovenci morda nekoliko bolj zadržani, a znajo prepoznati in ceniti kakovost.

Delo na kmetiji je zahtevno, saj usklajevanje vseh obveznosti, skrb za živali in goste ter nenehna prizadevanja za ohranjanje kakovosti zahtevajo veliko predanosti. Vendar je prav ta trud tisti, ki zagotavlja, da na krožnike pride najboljše meso, pridelano z ljubeznijo in spoštovanjem.

Zakaj podpirati lokalno?

Nakup izdelkov z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« je daljnosežna odločitev. Pomeni, da s tem podpremo lokalne pridelovalce, izberemo hrano iz bližine in prispevamo k čistejšemu okolju. "Upam, da bomo Slovenci znali vedno bolj ceniti domače proizvode. Le tako bomo ohranili tradicijo in poskrbeli, da bo naše podeželje ostalo živo," poudari Alenka Korpnik.

Odgovorna izbira na trgovskih policah

Ko boste naslednjič stali pred policami v trgovini, se spomnite na kmetijo Bukovje in na kmete po vsej Sloveniji, ki z ljubeznijo in predanostjo ustvarjajo meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«.

S takšno izbiro boste kupili okusno in kakovostno hrano za svojo družino, poleg tega pa boste prispevali k ohranjanju slovenske tradicije in podeželja. Naj bo vaš nakup hkrati odgovoren in okusen. Izberite slovensko, izberite kakovost!

