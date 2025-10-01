Zakaj slovensko mleko z znakom "izbrana kakovost – Slovenija" izstopa?

Mleko in mlečni izdelki z znakom "izbrana kakovost – Slovenija" so zagotovilo, da posežemo po hrani stoodstotno slovenskega porekla, pridelani z dodatno skrbjo in po strogih standardih, ki jih potrošniki vse bolj cenimo.

Foto: MKGP

V trgovinah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov velika, a vse več ljudi se zaveda pomena porekla in načina pridelave. Znak "izbrana kakovost – Slovenija" je zagotovilo, da je bilo mleko stoodstotno pridelano in predelano v Sloveniji, pod strogimi standardi in s spoštovanjem do narave ter živali. V Sloveniji ni masovne prireje mleka, saj tesno sodelovanje med kmeti in mlekarnami omogoča, da se ohranja tradicija.

Naj bo slovensko prva izbira

Ob vsakem nakupu lokalnega mleka in mlečnih izdelkov ne poskrbimo le zase, ampak tudi za celotno skupnost. Podpora domačemu kmetijstvu namreč pomeni ohranjanje delovnih mest, skrb za krajino in zagotavljanje kakovostnih surovin, ki ostajajo v Sloveniji. Kmetje s svojim delom ohranjajo tradicijo in urejeno okolje, mlekarne pa z rednim odkupom mleka poskrbijo za stabilnost in raznoliko ponudbo izdelkov. Prav to zavezništvo med pridelovalci in predelovalci omogoča, da imamo potrošniki vedno na voljo sveže mleko in izdelke preverjene kakovosti.

Sledljivost je zagotovilo zaupanja

"Slovensko mleko je izjemno kakovostno in pogosto presega uvožene izdelke," poudarjajo v Mlekarni Celeia. Pojasnjujejo, da je sledljivost eden ključnih pogojev za varnost hrane. Pri njih je mleko nadzorovano na vseh točkah poti, od kmeta do mlekarne in naprej do trgovinske police. Poudarjajo tudi, da vsi njihovi izdelki nosijo oznako "brez GSO".

Vsaka pošiljka mleka je pregledana že pri prevzemu na kmetiji, nato ponovno ob vstopu v mlekarno, pri izdelkih iz sheme "izbrana kakovost" pa mleko in mlečne izdelke dodatno preverjajo še neodvisni certifikacijski organi.

Podobno delujejo tudi v Ljubljanskih mlekarnah: "Naš sistem temelji na načelu ‘od vil do vilic’. To pomeni, da je mleko pod nadzorom od trenutka, ko zapusti kmetijo, do končnega izdelka. Poleg laboratorijskih testov izvajamo tudi senzorične ocene, saj želimo, da izdelki ohranijo okus, ki ga potrošniki pričakujejo."

Tradicija predelave ostaja, tehnologija pa napreduje

Čeprav se je način pridelave in predelave z leti moderniziral, osnovni postopki ostajajo podobni. "Naš cilj je ponuditi potrošnikom varno živilo, zato uporabljamo preverjene metode," pravijo v Ljubljanskih mlekarnah. Mleko pasterizirajo, sterilizirajo ali mikrofiltrirajo, da podaljšajo trajnost in odstranijo škodljive mikroorganizme, hkrati pa ohranijo hranilno vrednost.

Homogenizacija poskrbi, da se maščoba enakomerno porazdeli, pri proizvodnji jogurtov in kefirja pa mleko fermentirajo. Tako potrošnik dobi izdelke, ki združujejo tradicijo in sodobne standarde kakovosti.

Foto: MKGP

Raznolikost mleka in mlečnih izdelkov na policah je pomembna

Potrošniki najpogosteje posežejo po osnovnih izdelkih – mleku, jogurtih, skuti in maslu. Poltrdi siri, kot sta edamec in gauda, so stalnica na mizah, vse bolj pa se uveljavljajo tudi izdelki brez laktoze. Ker Slovenija proizvede več mleka, kot ga porabimo, skoraj polovico izdelkov izvozimo na tuje trge.

Pogled v prihodnost – kaj želimo potrošniki?

Na prihodnost slovenske mlekarske tradicije bistveno vplivajo želje in nakupne odločitve potrošnikov. Vse več ljudi išče izdelke, ki so preprosti, hranilni in naravni. Na priljubljenosti pridobivajo izdelki z več beljakovinami, z dodanimi vitamini ali minerali, hkrati pa potrošniki pričakujejo čim krajši seznam sestavin in manj sladkorja.

Pomemben dejavnik postaja tudi trajnost, od izbire embalaže do kratkih transportnih poti. Prav vsak od nas s svojo odločitvijo pri nakupu vpliva na to, kaj bo jutri na policah. Če posežemo po mleku in mlečnih izdelkih slovenskega porekla z znakom "izbrana kakovost – Slovenija", izberemo boljše zase in hkrati podpremo slovenske kmete, ki z veliko predanostjo skrbijo, da do nas pridejo mleko in mlečni izdelki višje kakovosti.

Več zanimivosti o slovenski hrani najdete na spletni strani Naša super hrana.

Naročnik oglasnega sporočila je MKGP.