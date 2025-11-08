Xiaomi je vroče ime na kitajskem avtomobilskem trgu, ki prihod v Evropo načrtuje leta 2027. Kitajci imajo v Nemčiji že svoj razvojni center, v testne namene pa so že pred meseci tudi registrirali enega izmed svojih električnih avtomobilov SU7 ultra.

Vožnja od Berlina prek Hamburga do Frankfurta

S tem je dvodnevno testno vožnjo prek Nemčije opravil tudi Lu Weibing, predsednik Xiaomija in tudi njihovega avtomobilskega oddelka. Sodeč po njegovi objavi na družbenem omrežju Weibo je v dveh dneh vozil najprej od Berlina do Hamburga, nato pa od tam še do Frankfurta. Med vožnjo je ocenjeval nemško polnilno omrežje (po njegovi oceni je dobro razvito) in med polnjenjem opazil precej zanimanja za Xiaomijev avtomobil. Na nekaterih delih nemških avtocest je s SU7 ultra dosegel hitrost 260 kilometrov na uro. Poleg SU7 ultra so testno vožnjo vzporedno opravili tudi s klasičnim SU7.

Foto: Xiaomi