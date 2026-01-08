Bodo letos podvojili prodajo? Kitajska znamka med Slovenci že našla pravo mesto.

Leapmotor širi lovke na evropskem in tudi slovenskem trgu, kjer je bila lani med električnimi vozili najuspešnejša kitajska znamka.

Foto: Gregor Pavšič Leapmotor je v drugi polovici lanskega leta v Sloveniji zabeležil zelo spodbudne prodajne rezultate in postal med električnimi vozili najuspešnejša kitajska znamka v Sloveniji. V celotnem letu so registrirali 297 avtomobilov, od tega največ malčkov T03 (187). A ker so na trg prišli šele pred poletjem, bodo v letošnjem polnem letu njihove želje prav gotovo še višje. Trgovci so za letošnje leto omenili ambicijo po dosegu okrog 600 prodanih avtomobilov.

Kitajska znamka pod lastniškim okriljem evropskega Stellantisa je v Sloveniji povečala mrežo trgovcev na šest. Zadnji se je mreži pridružil trgovec v Mengšu.

Letos več novosti po meri evropskega kupca

Že jutri bo Leapmotor na avtomobilski razstavi v Bruslju pokazal svoje nove evropske adute. To bo najprej model B03X, ki je njihov prvi model na osnovi nove globalne platforme.

V Slovenijo bo Leapmotor letos pripeljal nova modela A10 in A05, ob tem pa še novi različici že znanih modelov B10 (podaljševalnik dosega) in C10 (dvojni elektromotor, štirikolesni pogon).

Leapmotor je lani v Evropi prodal 35 tisoč avtomobilov, na globalni ravni pa dosegel mejnik prvi milijon izdelanih avtomobilov. Samo lani so jih globalno prodali 600 tisoč.

Leapmotor novi evropski adut predstavlja v Bruslju. V Slovenijo pripelje proti koncu leta. Foto: Leapmotor