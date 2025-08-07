Šokantni posnetki: Rusi v spletnem katalogu ponujajo ugrabljene ukrajinske otroke #video

"Tega sploh ne skrivajo več. Rusija zdaj odkrito trguje z ukrajinskimi otroki," opozarja družbeni in politični aktivist ter nekdanji komisar za otrokove pravice Mikola Kuleba. Na družbenem omrežju X je objavil šokantne posnetke spletne strani, kjer Rusi objavljajo fotografije otrok, ki so jih odpeljali z okupiranih ukrajinskih ozemelj.

Na spletni strani so objavljene fotografije otrok, njihova starost, barva oči, zdravstveno stanje in celo ocena njihove stopnje poslušnosti. "Vse je na voljo z možnostmi filtriranja, razvrščanja in izbire," pojasni Kuleba in doda, da so otroci prikazani kot izdelki v katalogu.

Russia isn’t even trying to hide it anymore. It’s openly trafficking Ukrainian children.



On official platforms, Ukrainian orphans are displayed like products in an online marketplace.



Kuleba pojasni, da ne gre za sistem oskrbe, temveč za organizirano ugrabitev in prisilno posvojitev. "Od leta 2014 otroke iz okupiranih območij sistematično ugrabljajo, preimenujejo in nameščajo v ruske družine. Danes lahko Rusija zaradi spremenjenih zakonov celo spremeni njihove priimke in datume rojstva. To ni le nezakonito – to je vojni zločin," poudari Kuleba, ki sicer vodi dobrodelno organizacijo Save Ukraine.

Kot pravi, je njegovi organizaciji uspelo rešiti več kot 750 otrok, a opozarja, da jih je v ruskem sistemu še vedno na tisoče. "Noben otrok ne bi smel biti zreduciran na profil, na katerega je mogoče klikniti. Nobenemu otroku ne bi smeli odvzeti identitete in ga prisiliti, da pozabi, kdo je." Kuleba poziva javnost, naj si ogleda videoposnetek, ga deli in dvigne svoj glas.

Gre za vojni zločin

Ukrajinske oblasti že leta opozarjajo, da Rusija sistematično ugrablja ukrajinske otroke z okupiranih ozemelj. Po ocenah ameriške ekipe raziskovalcev z Univerze Yale je kar 35 tisoč ukrajinskih otrok pogrešanih. Po trditvah staršev in nevladnih organizacij so jih brez privolitve ločili od družin in odpeljali v sirotišnice, vojaška taborišča ali pa so jih posvojile ruske družine.

Da je odvzem otroka iz ene etnične ali narodne skupine in vključitev v drugo vojni zločin, je leta 2023 odločilo mednarodno kazensko sodišče in izdalo nalog za prijetje ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegove komisarke za otrokove pravice Marije Lvove-Belove.

Po več mesecih spet videla svoja sinova

Ko je septembra 2022 Rusija okupirala ukrajinsko mesto Herson, je Natalija poslušala nasvet soseda in svoja sinova poslala na otroški tabor v rusko obmorsko mesto Anapa. Po 21 dneh brezplačnega bivanja bi se morala otroka vrniti domov, a se to ni zgodilo. Ko so ukrajinske sile osvobodile Herson, sta njena sinova ostala ujeta na drugi strani fronte. Ruske oblasti niso izdale dovoljenja za vrnitev in šele februarja 2023 je Nataliji uspelo pridobiti vse potrebne dokumente, da se je lahko prebila do sinov in ju odpeljala domov.