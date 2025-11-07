Nemška policija je po večtedenski preiskavi aretirala žensko, osumljeno umora osemletnega Fabiana, ki so ga sredi oktobra našli mrtvega v kraju Klein Upahl na severu Nemčije. Osumljena Gina H. je dečka dobro poznala.

Po poročanju portala Focus Online je bila Gina H., stara okoli 30 let, aretirana v četrtek po obsežni policijski akciji v kraju Reimershagen v zvezni deželi Mecklenburg - Predpomorjansko. Preiskovalci so preiskali dve hiši v majhnem naselju, kjer je osumljenka živela.

Fabianovo truplo so našli 14. oktobra ob ribniku blizu kraja Klein Upahl, približno 13 kilometrov od Reimershagena. Deček je bil sin bivšega partnerja osumljenke. Po navedbah lokalnih prebivalcev sta se Fabian in sin Gine H. pogosto igrala skupaj.

Preiskava poteka že več tednov

Sosedje so Gino H. že kmalu po tragičnem dogodku povezovali s primerom, saj naj bi prav ona našla Fabianovo telo. Policija je o zadevi molčala, a je v zadnjih tednih zbirala dokaze in zasliševala priče.

Po navedbah nemških medijev naj bi se Gina H. v preteklosti soočala z duševnimi težavami in osebno stisko po ločitvi od Fabianovega očeta. Na družbenih omrežjih je odkrito pisala o svojem počutju in težavah, njen račun pa je zdaj zaprt.

Motiv še ni znan

Policija podrobnosti o motivu za zdaj ne razkriva, znano pa je, da je bilo Fabianovo telo poškodovano in delno zažgano. Preiskovalci preverjajo okoliščine, kdaj in kako se je zgodila smrt.

Kljub aretaciji velja Gina H. za nedolžno, dokler ji krivda ni dokazana. Preiskava tragičnega primera, ki je pretresel majhno nemško skupnost, se nadaljuje.