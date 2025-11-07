Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
7. 11. 2025,
19.16

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano NSi Mateja Čalušić ministrica

Petek, 7. 11. 2025, 19.16

8 minut

Ministrica Čalušić zavrnila poziv NSi k odstopu

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Mateja Čalušić | Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić o odstopu ne razmišlja. | Foto Ana Kovač

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić o odstopu ne razmišlja.

Foto: Ana Kovač

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić o odstopu ne razmišlja, so današnji poziv NSi k takšni potezi za STA komentirali na ministrstvu. Trenutno je po njihovih besedah bistvenega pomena okrepiti informacijsko varnost in zaščititi javni interes.

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je ministrico pozvala, naj prevzame odgovornost za to, da je lahko prišlo do nepooblaščenega dostopa do podatkov okoli 873.000 ljudi v informacijskem sistemu uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Po njenih besedah bi morala ministrica zagotoviti revizijo informacijske varnosti v celotnem resorju in odstopiti.

Kot je med drugim dejala Čadonič Špelič, je Informacijski pooblaščenec upravo o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov v njenih registrih obvestil že 29. oktobra, a nista niti uprava niti pooblaščenec do tega četrtka obvestila nikogar, čeprav bi morala to storiti v 72 urah.

Vida Znoj
Novice Po razkritju: odstopila je direktorica

Vrsta ranljivosti podatkov že znana, a je še ne razkrivajo

Uprava za varno hrano je namreč v četrtek objavila, da je prejšnji teden prejela obvestilo o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov prek spletne strani s seznamom registriranih fitofarmacevtskih sredstev. Uporabljeni način nepooblaščenega vstopa je omogočil dostop do osebnih podatkov 873.201 fizične osebe, ki so bile v preteklosti zavezane vpisu v registre, ki jih vodijo ministrstvo za kmetijstvo ter organi v njegovi sestavi, ali pa so bili predmet nadzora inšpekcij na področju kmetijstva.

Po incidentu je danes odstopila direktorica uprave Vida Znoj.

V uradu informacijskega pooblaščenca so danes pojasnili, da je vrsta ranljivosti že znana, a je še ne razkrivajo. Po njihovih navedbah sicer ni znamenj, da bi bili nezakonito pridobljeni osebni podatki zlorabljeni.

Inšpekcijski postopek medtem še poteka. Ker gre za osebne podatke izredno velikega števila posameznikov, zadevo obravnavajo z visoko prioriteto.

Potekata tudi forenzična preiskava vladnega urada za informacijsko varnost in kriminalistična preiskava suma kaznivega dejanja.

Petr Fiala
Novice Na Češkem po porazu na volitvah uradno odstopila vlada

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano NSi Mateja Čalušić ministrica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.