Ministrica Čalušić zavrnila poziv NSi k odstopu

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić o odstopu ne razmišlja, so današnji poziv NSi k takšni potezi za STA komentirali na ministrstvu. Trenutno je po njihovih besedah bistvenega pomena okrepiti informacijsko varnost in zaščititi javni interes.

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je ministrico pozvala, naj prevzame odgovornost za to, da je lahko prišlo do nepooblaščenega dostopa do podatkov okoli 873.000 ljudi v informacijskem sistemu uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Po njenih besedah bi morala ministrica zagotoviti revizijo informacijske varnosti v celotnem resorju in odstopiti.

Kot je med drugim dejala Čadonič Špelič, je Informacijski pooblaščenec upravo o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov v njenih registrih obvestil že 29. oktobra, a nista niti uprava niti pooblaščenec do tega četrtka obvestila nikogar, čeprav bi morala to storiti v 72 urah.

Vrsta ranljivosti podatkov že znana, a je še ne razkrivajo

Uprava za varno hrano je namreč v četrtek objavila, da je prejšnji teden prejela obvestilo o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov prek spletne strani s seznamom registriranih fitofarmacevtskih sredstev. Uporabljeni način nepooblaščenega vstopa je omogočil dostop do osebnih podatkov 873.201 fizične osebe, ki so bile v preteklosti zavezane vpisu v registre, ki jih vodijo ministrstvo za kmetijstvo ter organi v njegovi sestavi, ali pa so bili predmet nadzora inšpekcij na področju kmetijstva.

Po incidentu je danes odstopila direktorica uprave Vida Znoj.

V uradu informacijskega pooblaščenca so danes pojasnili, da je vrsta ranljivosti že znana, a je še ne razkrivajo. Po njihovih navedbah sicer ni znamenj, da bi bili nezakonito pridobljeni osebni podatki zlorabljeni.

Inšpekcijski postopek medtem še poteka. Ker gre za osebne podatke izredno velikega števila posameznikov, zadevo obravnavajo z visoko prioriteto.

Potekata tudi forenzična preiskava vladnega urada za informacijsko varnost in kriminalistična preiskava suma kaznivega dejanja.