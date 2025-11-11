Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. T. H.

Torek,
11. 11. 2025,
7.34

Torek, 11. 11. 2025, 7.34

Bivša hrvaška ministrica Gabrijela Žalac v zaporu

Gabrijela Žalac | Foto STA

Foto: STA

Nekdanja hrvaška ministrica za regionalni razvoj in evropske sklade Gabrijela Žalac je v ponedeljek zvečer prispela v zagrebški zapor Remetinec, kjer bo začela prestajati dveletno zaporno kazen zaradi afere Softver. Ob prihodu v zapor je na kratko pomahala zbranim novinarjem in se brez izjav odpravila proti vhodu.

Županijsko sodišče v Vukovarju je, kot piše Večernji list, zavrnilo njeno pritožbo na odlog začetka prestajanja kazni, zato se je morala do polnoči 10. novembra zglasiti v diagnostičnem centru zapora Remetinec. Tam obsojenci opravijo zdravstveno, psihološko, socialno in kriminološko oceno, na podlagi katere se določita način prestajanja kazni in zaporniška enota.

Žalac bi se morala na prestajanje kazni zglasiti že 6. oktobra, vendar je zaprosila za preložitev zaradi poslovnih obveznosti. Sodišče je prošnjo zavrnilo, prav tako njeno pritožbo, kar pomeni, da nadaljnjih pravnih možnosti ni imela več.

Dve leti zapora zaradi afere Softver

Junija je zagrebško županijsko sodišče nekdanjo ministrico sporazumno obsodilo na dve leti zapora zaradi preplačila programske opreme za ministrstvo, ki ga je vodila. Po navedbah Evropskega javnega tožilstva (EPPO) je bila sodba rezultat sporazuma med strankama – Žalac je priznala krivdo in že pred podpisom sporazuma plačala 200 tisoč evrov delne odškodnine za povzročeno škodo.

Nova obsodba zaradi zlorabe položaja

Septembra je bila pred zagrebškim sodiščem dodatno obsojena na sedem mesecev zapora zaradi zlorabe položaja in pooblastil, saj je z javnim denarjem plačevala zasebne stroške. Tudi ta sodba je bila posledica priznanja krivde in poravnave z Evropskim javnim tožilstvom. Med preiskavo je Žalac poravnala še 9.700 evrov odškodnine.

