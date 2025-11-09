Pri sosedih: žena najbogatejšega ministra se je le pojavila

V Zagrebu je pretekli konec tedna na sprehodu po mestnem središču pozornost pritegnil minister za zunanje in evropske zadeve Gordan Grlić Radman skupaj z ženo Marijano. Čeprav se par redko pojavlja skupaj, vsak njun skupni nastop vzbudi zanimanje javnosti in medijev, ki se sprašujejo o podrobnostih njunega zasebnega življenja.

Minister Gordan Grlić Radman svoje zasebno življenje skrbno varuje pred javnostjo, a občasno se v javnosti pojavi njegova žena Marijana. Tako je bilo tudi preteklo soboto, ko sta med sproščenim sprehodom po zagrebški špici delovala izjemno usklajeno. Marijana je tokrat blestela v elegantni dnevni opravi, posebna pozornost pa je bila usmerjena tudi na njeno pričesko, pišejo hrvaški mediji.

​​​​​​​Par ima tri otroke, hčerki Marto in Katarino ter sina Anta, o katerih javnost ne ve skoraj nič. Foto: Marko Seper/PIXSELL Par ima tri otroke, hčerki Marto in Katarino ter sina Anta, o katerih javnost ne ve skoraj nič. Vsak njun skupni nastop, tudi preprost sprehod ali kava v središču mesta, je redka priložnost, ki je fotografi ne zamudijo.

Ljubezen do luksuznih modnih dodatkov

Poleg elegantnega stila je Marijana Grlić Radman znana tudi po svoji ljubezni do luksuznih modnih dodatkov. Ob enem redkih javnih nastopov so jo opazili z dizajnersko torbico francoske luksuzne znamke Saint Laurent, model Medium Sunset Chain, katerega cena na trgu presega dva tisoč evrov in ga je danes skoraj nemogoče dobiti, saj je razprodan.

Ta modni izbor odraža njen izostren okus, pa tudi finančno moč žene ministra, ki je ob vstopu v vlado postal najbogatejši član vlade.