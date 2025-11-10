Kaj skriva Rusija? Odločitve Kremlja mnogi ne razumejo. #video

Ukrajina je pretekli konec tedna z brezpilotnim letalom med drugim napadla in poškodovala manjšo razdelilno transformatorsko postajo v Taganrogu, mestu blizu vzhodne meje med Rusijo in Ukrajino. Na prvi pogled nevpadljiva tarča leži v neposredni bližini tovarne Berijev. Ta je za Rusijo tako pomembna, da so ruskemu tehnološkemu velikanu Yandex v Moskvi ukazali, naj jo na satelitskih posnetkih na svojem spletnem zemljevidu skrije. Te poteze mnogi ne razumejo, saj jo je še vedno mogoče videti na drugih spletnih zemljevidih, denimo na Googlovem.

Transformatorska postaja, ki je v Taganrogu gorela pretekli konec tedna, je le nekaj sto metrov od kompleksa Berijev, ki velja za eno od najbolj strateško pomembnih tovarn v Rusiji.

Berijev je znan predvsem po proizvodnji najrazličnejših hidroplanov oziroma vodnih letal, ki jih poganjajo reaktivni motorji, a trenutno tam razvijajo in preizkušajo tudi izvidniško letalo Berijev A-100, ki bo v ruskih letalskih silah sčasoma nadomestilo letalo A-50. Ta vrsta letal je za ruske (in druge) oborožene sile neprecenljivega pomena, saj so namenjena ohranjanju nadzora nad dogajanjem na bojišču in zgodnjim opozarjanjem na morebitne nevarnosti.

Letališče ob tovarni Berijev. Vidni sta dve izvidniški letali, ki imata na trupu pritrjen velikanski krožni radar. Foto: Google Zemljevidi

Rusija skriva tisto, kar lahko vidimo vsi

Tovarna letal Berijev je ena od več strateških lokacij v Rusiji, ki jih je moral tehnološki velikan Yandex, ki velja za ruski Google, na satelitskih posnetkih na svojem spletnem zemljevidu zamegliti. Po poročanju ruskega medija Astra je šlo za ukaz ruskega ministrstva za obrambo.

Letalska tovarna Berijev, ki jo je moral ruski tehnološki velikan Yandex zamegliti, domnevno po ukazu ruskega ministrstva za obrambo. Z rdečim krožcem je označena lokacija transformatorske postaje, ki je bila tarča ukrajinskega brezpilotnega letala. Foto: Posnetek zaslona

Med zamegljenimi lokacijami na Yandexovem zemljevidu so med drugim tovarne, ki so tako ali drugače vključene v delovanje ruskega vojaškega stroja, nekatera letališča in vojaška oporišča, pa tudi določeni energetski objekti.

Letališče na polotoku Krim, ki ga ruski Yandex noče pokazati javnosti. Foto: Posnetek zaslona

Več uporabnikov, tudi ruskih, je na družbenem omrežju X izražalo začudenje nad zamegljevanjem določenih lokacij na Yandexu, saj jih s tem ne morejo videti pretežno le Rusi, ki predstavljajo veliko večino uporabnikov Yandexa, ne pa tudi vsi ostali, ki uporabljajo Googlov zemljevid, na primer.

Tam so vse lokacije, ki jih Rusija zakriva, namreč še vedno vidne:

Levo tovarna Berijev na zemljevidu Yandexa, desno na Googlovem. Foto: Posnetek zaslona

Nekateri uporabniki namigujejo tudi, da Rusija z zamegljevanjem določenih delov satelitskih slik na Yandexovih zemljevidih pravzaprav opravlja izbiro tarč za Ukrajino, saj jim s tem sporoča, na katerih lokacijah v Rusiji se morda nahajajo strateško pomembni cilji.

Sodišče v Moskvi je Yandexu v začetku leta 2025 posebej ukazalo tudi, naj na satelitskih posnetkih na svojem spletnem zemljevidu nemudoma zamegli lokacijo ene od največjih in najpomembnejših rafinerij nafte v Rusiji. Ta v sodnih dokumentih ni bila posebej omenjena, a več medijev je poročalo, da je šlo za Rosneftovo rafinerijo v mestu Rjazan, ki so jo leta 2024 kar štirikrat napadli ukrajinski droni. Prav ta rafinerija je bila tarča ukrajinskega napada tudi v januarju, februarju in nato še septembru 2025.