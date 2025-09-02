Sodišče v Zagrebu je danes na sedem mesecev zapora obsodilo nekdanjo hrvaško ministrico za regionalni razvoj in sklade EU Gabrijelo Žalac, ker je z evropskimi sredstvi plačevala zasebne račune v restavracijah, je sporočilo evropsko javno tožilstvo (EPPO). Na zaporno kazen zaradi zlorabe položaja je bila obsojena že junija.

Gabrijela Žalac je bila ministrica v vladi Andreja Plenkovića med letoma 2016 in 2019. Obtožnico proti njej je vložil EPPO, ki ji je očital zlorabo položaja in pooblastil. Današnja sodba na županijskem sodišču v Zagrebu je del dogovora z bivšo ministrico, ki je priznala krivdo.

Preiskava se je začela leta 2023

Preiskava, ki so jo začeli decembra 2023, je po navedbah EPPO pokazala, da je nekdanja ministrica med majem 2017 in julijem 2019 najmanj devetkrat naročila plačilo svojih zasebnih stroškov v gostinskih lokalih z javnim denarjem, čeprav niso bili povezani s službenimi obveznostmi in zato niso bili upravičeni do financiranja z evropskimi sredstvi.

Z omenjenimi plačili si je pridobila neupravičeno premoženjsko korist v višini 9.732,35 evra, od tega 85 odstotkov na škodo finančnih interesov EU in 15 odstotkov na škodo Hrvaške. Gabrijela Žalac je med preiskavo že vrnila celoten znesek.

Obsojena že junija lani

Nekdanjo ministrico je sodišče v Zagrebu obsodilo na dve leti zapora že junija, in sicer zaradi zlorabe položaja, ker je leta 2017 v enem od postopkov javnega naročanja med drugim neupravičeno zvišala ocenjeno vrednost naročila. Ocenjena škoda za proračun EU je znašala najmanj milijon evrov, za državni proračun Hrvaške pa skoraj 300 tisoč evrov.