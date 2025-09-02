Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Torek,
2. 9. 2025,
17.44

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Andrej Plenković Hrvaška Gabrijela Žalac

Torek, 2. 9. 2025, 17.44

1 ura, 3 minute

Na Hrvaškem obsodili nekdanjo ministrico zaradi zlorabe evropskih sredstev

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Gabrijela Žalac | Foto STA

Foto: STA

Sodišče v Zagrebu je danes na sedem mesecev zapora obsodilo nekdanjo hrvaško ministrico za regionalni razvoj in sklade EU Gabrijelo Žalac, ker je z evropskimi sredstvi plačevala zasebne račune v restavracijah, je sporočilo evropsko javno tožilstvo (EPPO). Na zaporno kazen zaradi zlorabe položaja je bila obsojena že junija.

Gabrijela Žalac je bila ministrica v vladi Andreja Plenkovića med letoma 2016 in 2019. Obtožnico proti njej je vložil EPPO, ki ji je očital zlorabo položaja in pooblastil. Današnja sodba na županijskem sodišču v Zagrebu je del dogovora z bivšo ministrico, ki je priznala krivdo.

Preiskava se je začela leta 2023

Preiskava, ki so jo začeli decembra 2023, je po navedbah EPPO pokazala, da je nekdanja ministrica med majem 2017 in julijem 2019 najmanj devetkrat naročila plačilo svojih zasebnih stroškov v gostinskih lokalih z javnim denarjem, čeprav niso bili povezani s službenimi obveznostmi in zato niso bili upravičeni do financiranja z evropskimi sredstvi.

Gabrijela Žalac
Novice Hrvaška ministrica povozila in huje poškodovala deklico

Z omenjenimi plačili si je pridobila neupravičeno premoženjsko korist v višini 9.732,35 evra, od tega 85 odstotkov na škodo finančnih interesov EU in 15 odstotkov na škodo Hrvaške. Gabrijela Žalac je med preiskavo že vrnila celoten znesek.

Obsojena že junija lani

Nekdanjo ministrico je sodišče v Zagrebu obsodilo na dve leti zapora že junija, in sicer zaradi zlorabe položaja, ker je leta 2017 v enem od postopkov javnega naročanja med drugim neupravičeno zvišala ocenjeno vrednost naročila. Ocenjena škoda za proračun EU je znašala najmanj milijon evrov, za državni proračun Hrvaške pa skoraj 300 tisoč evrov.

vozniško dovoljenje Hrvaška
Novice Zaradi ministrice na Hrvaškem gneča za vozniška dovoljenja #video
Obiskovalka Thompsonovega koncerta
Novice Hrvaški spopad z velikim preobratom
Gordan Grlić Radman
Novice Je hrvaško morje od zdaj najprej tudi slovensko? To pravijo v Zagrebu.
Hrvaški helikopter Mi-8 Kfor
Novice Hrvaško pretresa vohunska afera. To je znano.
Andrej Plenković Hrvaška Gabrijela Žalac
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.