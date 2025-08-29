Hrvaški spopad z velikim preobratom

Na Hrvaškem se kulturni boj med desnico in levico po koncertu Marka Perkovića - Thompsona še bolj stopnjuje. Ogorčeni hrvaški veterani so tako v Benkovcu nasilno preprečili festival Spelji se, ker menda širi levičarstvo in jugonostalgijo. Na koncu pa se je izkazalo, da je hčerka voditelja protestov navdušena občudovalka srbskega turbofolka in pevke Cece, katere mož Željko Ražnatović - Arkan se je boril proti Hrvatom in za Veliko Srbijo.

Izraelski filozof Asaf Šaron je nedavno v avstrijskem mediju Der Standard pisal o novih državljanskih vojnah – tj. o znotrajdržavnih oz. znotrajdružbenih kulturnih vojnah.

Thompson in hrvaški novi nacionalisti

Novi nacionalisti, kot jih imenuje Šaron, ne sanjarijo toliko o osvoboditvah od tuje prevlade, samoodločbi in suverenosti, ampak so usmerjeni proti pripadnikom svojega naroda, ki imajo drugačen pogled na družbena vprašanja in na to, kaj je narod.

Tudi julijski koncert Marka Perkovića - Thompsona, ki je med drugim glasbena ikona hrvaških zagovornikov neoustaštva, lahko umestimo v kulturni boj novih nacionalistov proti tistemu delu hrvaškega naroda, ki politično razmišlja drugače.

Thompsonovi podporniki proti domnevnim jugonostalgikom

Za goreče Thompsonove privržence so vsi tisti, ki se ne strinjajo z njegovimi političnimi stališči, jugonostalgiki in privrženci srbizma. Najbolj vneti so celo prepričani, da kdor ne posluša Thompsona, ni Hrvat. Thompson in poslušanje ali zavračanje njegove glasbe je torej del kulturnega boja med hrvaško desnico in levico.

Zabranitelj Nediljko:"Cila Hrvatska sluša Cecu. Ja ne slušan, ali cila Hrvatska sluša Cecu."

Hajde hvala Bogu, bar jedan razuman. pic.twitter.com/HoXwTtsh5N — Darko Lesinger (@DarkoLesinger) August 26, 2025

Pred dnevi je zelo veliko prahu na Hrvaškem dvignil protest veteranov domovinske vojne iz let 1991–1995, ki so preprečili kulturni festival hrvaške levice z naslovom Nosi se (sl. Izgini oz. Spelji se) v dalmatinskem mestu Benkovac. Protestniki, ki jih je vodil veteran domovinske vojne Nediljko Genda, so se verbalno spravili tudi nad novinarko in organizatorko festivala Melito Vrsaljko.

Medsebojno obkladanje z jugonostalgiki

Ker je Versaljkova Gendiju rekla "marš", ji je ta očital, da je ta beseda srbska, in jo menda vprašal: "Kakšen marš? Je to Jugoslavija ali Hrvaška?" Na družbenem omrežju Facebook se je oglasila tudi Gendijeva hčerka Emili Gendi, ki je organizatorjem festivala v Obrovcu očitala, da širijo jugonostalgijo in levičarstvo.

Sledil je odziv Versaljkove, ki je jugonostalgijo nasprotno očitala Gendijevi, in sicer zato, ker se ukvarja s petjem srbske turbofolk glasbe, ki ji na Hrvaškem rečejo "cajke".

Hrvaški veteran: Vsa Hrvaška posluša Ceco

Versaljkova je omenila, da je na TikToku gledala videoposnetek Gendijeve, kjer je ta "na čisti ekavici (ta je značilna za srbski knjižni jezik, op. p.) prepevala pesmi Arkanove vdove (mišljena je srbska pevka Svetlana Ražnatović - Ceca, op. p.)".

Ko so novinarji spraševali Gendija o njegovi hčerki in njenem petju Cecinih pesmi, je ta odgovoril, da sam ne posluša Cece, a da tudi ni pomembno, ali njegova hčerka posluša Ceco, saj da Ceco posluša vsa Hrvaška.

"Cajke" je srbski izraz, ki pa je zdaj v Srbiji tako rekoč pozabljen, Hrvati pa ga uporabljajo za oznako srbskega turbofolka. "Cajka" je v srbščini vzdevek za ženske, ki so se imenovale Jelisavete (sl. Elizabete) ali Stanislave, ki pa je pozneje postal vzdevek za promiskuitetno lahkoživko.