Ceca: "srbska mati", ki se je poročila z razvpitim kriminalcem in pričakala Putina

Srbska turbofolk pevka Svetlana Ražnatović - Ceca je že večkrat gostovala v Sloveniji. Nekatere napovedi njenih nastopov so dvignile precej medijskega in tudi političnega prahu, mednje spada tudi napoved njenega nastopa na ptujskem kurentovanju. Foto: Guliverimage

Glasbeni vzpon Svetlane Ražnatović - Cece je bil tesno prepleten tudi s srbsko politiko. Ne nazadnje tudi zato, ker se je leta 1995 takrat 21-letna Ceca poročila z razvpitim Željkom Ražnatovićem - Arkanom. Ta je v 70. letih zajadral v svet kriminala, po razpadu Jugoslavije pa je bil poveljnik srbskih paravojaških enot, ki so sodelovale v etničnem čiščenju na Hrvaškem in v BiH.

Novica o nastopu srbske pevke Svetlane Ražnatović, bolj znane pod vzdevkom Ceca, na letošnjem kurentovanju na Ptuju je dvignila precej prahu v Sloveniji. Poudariti je treba, da to ni njen prvi nastop v Sloveniji, saj je že večkrat pela na koncertih v naši državi – med drugim v Ljubljani, Mariboru, Velenju in Portorožu. Nekateri od teh nastopov so tudi burili duhove, drugi so v širši (tudi politični) javnosti šli skorajda neopazno mimo.

Sporna poroka in sporno prepevanje

Tisti, ki niso navdušeni nad njenim prihodom na Ptuj, poudarjajo predvsem njeno nekajletno zakonsko zvezo z razvpitim Željkom Ražnatovićem - Arkanom in njeno petje srbskim vojakom v času vojn na Balkanu v 90. letih preteklega stoletja.

Leta 1973 rojena Svetlana Veličković, kot je njen dekliški priimek, prihaja z juga Srbije, iz mesteca Žitorađa. Končala je srednjo kmetijsko šolo in je po osnovni izobrazbi strokovnjakinja za svinjerejo. A namesto k svinjam jo je poklicna pot zanesla v glasbeni svet. Svojo pevsko kariero je začela v 80. letih preteklega stoletja, v 90. letih pa se je začel njen vzpon na prestol t. i. turbofolka, glasbenega žanra, ki mu je tlakovala pot Bošnjakinja Fahreta Jahić (poročena Živojinović), bolj znana kot Lepa Brena.

Njeni kritiki trdijo, da bi bila le nepomembna pevka, če ji pri njenem vzponu ne bi pomagal Željko Ražnatović, znan tudi po vzdevku Arkan. Med temi kritiki Cece je bil tudi zdaj že pokojni srbski novinar Slaviša Lekić, ki je v dokumentarni nanizanki z naslovom Junaki zlega obdobja (v izvirniku Junaci doba zlog) "junakinji" Ceci posvetil del z naslovom Srbska mati (v izvirniku Srpska majka).

Kdo je bil Arkan

Arkan je bil sin častnika Jugoslovanske ljudske armade (JLA) črnogorskega rodu Veljka Ražnatovića, ki se je v skladu s svojim poklicem pogosto selil, zaradi česar se je Arkan tudi rodil v Brežicah. Družina Ražnatović se je pozneje ustalila v Beogradu.

Željko Ražnatović - Arkan (levo) je bil nekaj časa tudi lastnik nogometnega kluba Obilić. Zaradi poslovnih nepravilnostih, povezanih s klubom, je bila pozneje kaznovana Ceca. Foto: Guliverimage

Arkan je že v mladih letih stopil na prestopniška pota, ne samo v Jugoslaviji, ampak tudi v tujini. Že v 70. in 80. letih ga je zaradi kriminalnih dejavnosti iskal Interpol. Arkan naj bi v času komunistične Jugoslavije sodeloval s Službo državne varnost (SDV), ki je bila pogovorno znana kot Udba. Deloval naj bi kot poklicni morilec oziroma likvidator političnih emigrantov. Med drugim naj bi imel na vesti hrvaškega političnega emigranta Stjepana Đurekovića, ki so ga okrutno umorili leta 1983 v Zahodni Nemčiji. Đureković je bil v Jugoslaviji direktor INE in je pozneje pobegnil na Zahod.

Arkan kot junak srbskih nacionalistov

Arkan je postal konec 80. let vodja navijaške skupine Delije, privržencev beograjskega nogometnega kluba Crvena zvezda. Vodil je tudi Delije na znani tekmi med Dinamom in Crveno zvezdo maja 1990 na Maksimirju v Zagrebu. Med Delijami naj bi bil takrat tudi današnji srbski predsednik Aleksandar Vučić. Tekma, ki se je sprevrgla v izgrede, velja kot nekakšen nogometni uvod v poznejšo srbsko-hrvaško vojno.

Huligani iz Delij so bili tudi osnova Arkanove paravojaške formacije Srbska prostovoljna garda. Njeni pripadniki so bili bolj znani kot arkanovci ali tigri. Sodelovali so v bojih na Hrvaškem in v BiH, pri tem pa storili številne vojne zločine in izvajali etnično čiščenje. Ne preseneča, da je leta 1999 tožilec Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije objavil obtožnico proti Željku Ražnatoviću zaradi zločinov proti človeštvu in vojnih zločinov.

Ko pride Ceca v Erdut prepevat Arkanovim tigrom

V Erdutu so Arkanovi tigri v nekaj mesecih leta 1991 in 1992 sodelovali pri poboju 22 Madžarov in 15 Hrvatov. In prav v Erdutu sta se leta 1993 prvič srečala Ceca in Arkan. Ceca je v mestece na vzhodu Hrvaške ob meji s Srbijo prišla prepevat srbskim vojakom, tudi arkanovcem.

Srbska poroka stoletja, mlada vdova in aretacija

Poroka zvezde srbskega turbofolka in Arkana, ki je med številnimi Srbi veljal za zglednega domoljuba in narodnega junaka, je bila v Srbiji leta 1995 eden od glavnih medijskih dogodkov leta. Ceci in Arkanu sta se rodila sin Veljko (leta 1996) in hčerka Anastasija (leta 1998), ki je šla po materinih pevskih stopinjah. A Ceca je kmalu postala mlada vdova – januarja 2000 so Arkana, ki je veljal za enega najmočnejših šefov beograjskega podzemlja, v mafijskem slogu umorili sredi Beograda.

Poroka Cece in Arkana:

Eden od arkanovcev je bil tudi Milorad Ulemek, znan po vzdevku Legija (bil je tudi v tudi v Erdutu, ko je tja prišla prepevat Ceca). Ulemek je bil leta 2003 eden od glavnih organizatorjev atentata na takratnega srbskega premierja Zorana Đinđića. Po atentatu na Đinđića so aretirali tudi Ceco, in sicer zaradi suma, da je skrivala voditelje t. i. Zemunskega klana (ta srbski mafijski klan je bil povezan z atentatom) v svoji hiši. 121 dni je bila v priporu, na koncu so jo izpustili zaradi pomanjkanja dokazov.

Hišni pripor za Ceco

A s tem njenih težav s srbsko roko pravice še ni bilo konec. Po osmih letih preiskave je marca 2011 srbsko državno tožilstvo zoper Ceco vložilo kazensko ovadbo zaradi suma nezakonite prilastitve štirih milijonov nemških mark in več kot tri milijone dolarjev iz naslova prestopov igralcev FK Obilić (ta nogometni klub je bil v Arkanovi lasti) ter nezakonite posesti enajstih kosov orožja.

Ceca, ki je klub prevzela po Arkanovem umoru, je najprej trdila, da je posle vodil njen pokojni mož in da je tudi orožje njegovo, na koncu pa priznala krivdo. Junija 2011 je bila obsojena na 1,5 milijona evrov denarne kazni in leto dni hišnega pripora. Na koncu so ji pripor skrajšali na osem mesecev.

Povezave s srbskimi politiki

Ceca je imela vedno tesne povezave tudi s srbsko politiko. Že njen pokojni mož se je ukvarjal tudi s strankarsko politiko. Dobro se pozna z Ivico Dačićem (trenutno je podpredsednik srbske vlade), ki je prav tako kot ona odraščal v kraju Žitorađa. Naklonjen ji je tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić. Ceca Vučića javno podpira od leta 2017. Vučić se ji je oddolžil tudi tako, da je bila Ceca leta 2019 na uradnem sprejemu ruskega predsednika Vladimirja Putina, ko je ta prišel v Beograd.

Politik Ivica Dačić in Ceca:

Ceca je tudi podpornica voditelja bosenskih Srbov Milorada Dodika. Kot so poleti 2021 poročali bosenski in srbski mediji, je Ceca z vladnim helikopterjem odletela iz Beograda v Dodikovo rojstno mesto Laktaši v Republiki Srbski, da bi se udeležila zasebne poročne zabave.

Prepoved vstopa na Hrvaško

Ceca je do zdaj v svoji pevski karieri obredla vse države nekdanje Jugoslavije, velike težave ima le z nastopi na Hrvaškem. Hrvati seveda niso pozabili na njeno preteklost v času srbske agresije na Hrvaško, zato jo je hrvaško notranjo ministrstvo celo dalo na seznam nezaželenih oseb, ki ne smejo vstopiti na hrvaško ozemlje.

Zvezda srbskega turbofolka se je pred leti na prepoved odzvala takole: "Nikoli nisem vstopila na Hrvaško, prav tako nisem imela namena iti tja. Nisem vedela, da so me dali na seznam nezaželenih oseb. To me sploh ne zanima. Lahko se samo smejim njihovim prepovedim. To me ni niti malo pretreslo. Vseeno mi je. Naj delajo, kar hočejo. Naj me postavljajo na črne liste, jaz vsekakor ne bi odšla na Hrvaško. /.../ Vsepovsod grem z letalom, tako da mi sploh ni treba vstopiti na Hrvaško. Moje številno hrvaško občinstvo vedno najde pot do mene. Zaman so vse prepovedi."