Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes ob 20. uri v Beogradu odigrala še svojo zadnjo tekmo v pripravah na evropsko prvenstvo. Slovenci se bodo na šestem pripravljalnem obračunu pomerili s Srbijo, ki je glavni favorit za zlato odličje na bližajočem se velikem tekmovanju.

Slovenski košarkarji so v torek v Stožicah v petem poskusu vendarle zabeležili prvo zmago v letošnjem pripravljalnem obdobju, potem ko so s 93:81 ugnali Veliko Britanijo. Zatem so varovanci Aleksandra Sekulića nemudoma spakirali kovčke in odpotovali v Beograd, kjer jih danes v razprodani beograjski Areni čaka spektakel proti Srbiji. Tamkajšnji košarkarski navijači so v želji, da na delu vidijo Nikola Jokića in Luko Dončića, vstopnice razgrabili.

Slovence po dveh porazih proti Nemčiji, neuspehoma proti Latviji in Litvi ter zmagi nad Veliko Britanijo čaka najzahtevnejši test do zdaj. Srbija namreč sodi med glavne favorite letošnjega evropskega prvenstva, lani je zasedba Svetislava Pešića na olimpijskih igrah osvojila tretje mesto, da jih na evropskem prvenstvu z izjemno zasedbo zanima le zlato odličje, pa je bilo jasno že na pripravljalnih tekmah, saj so Srbi dobili vseh šest pripravljalnih obračunov. Boljši so bili od Bosne in Hercegovine, Poljske, Grčije, Cipra, Češke in tudi Nemčije.

Slovenci so v torek ugnali Veliko Britanijo. Foto: Aleš Fevžer

Srbi pričakali Slovence oz. Dončića

Slovenci pa so sicer spektakel doživljali že na poti proti Srbiji. Kot so sporočili iz KZS, je potnike s slovensko delegacijo na čelu na letalu družbe Air Serbia presenetil harmonikaš z venčkom slovenskih narodnih, lepa množica košarkarskih navdušencev pa se je zbrala na letališču Nikole Tesle, vsi v želji, da vsaj za trenutek uzrejo zvezdnika LA Lakers, Luko Dončića, ki je po prihodu v srbsko prestolnico navdušencem podelil nekaj avtogramov in si vzel čas za fotografiranje.

"Luka je pokazal, kakšen človek je. Pokazal je svojo 'klaso'. Imel je potrpljenje z vsemi avtogrami in fotografijami, čeprav je bil utrujen, ker so bile zamude. Igralci so se pojavili šele eno uro po predvidenem pristanku," so srbski mediji ovekovečili dogajanje na beograjskem letališču.

Fokus na svojem delu

Kljub bučnemu dogajanju zunaj košarkarskih parketov pa bo ves fokus danes zvečer zagotovo na igrišču. "V prvi vrsti bomo morali gledati nase, čaka nas Srbija, a v mislih bomo že imeli tudi Poljsko. V tem trenutku smo osredotočeni nase in na svoje ideje. Zagotovo bo to velik spektakel, z veliko energije in naboja ob polni dvorani, ki bo vse to še povečala," je že po torkovi tekmi proti Veliki Britaniji opozoril Aleksander Sekulić, ki bo po današnji tekmi odrezal še zadnja dva košarkarja, ki v ponedeljek ne bosta odpotovala v Katovice na začetek EuroBasketa.

"Čaka nas zelo težka tekma, to je ekipa, ki je morda na papirju celo najboljša v zadnjih dvajsetih letih, ki je igrala na evropskem prvenstvu. Ob tem bodo svojo vlogo zagotovo odigrali tudi srbski navijači, vsi vemo, da jih še boli tisti poraz iz leta 2017, tako kot nas boli poraz proti Franciji iz polfinala olimpijskih iger. To bo dober test," pa je pristavil Klemen Prepelič.

Prvi zvezdnik izjemne srbske zasedbe je Nikola Jokić. Foto: Reuters

Srbski strateg Pešić se je pred tekmo proti Slovencem zahvalil Alenu Smailagiću in Urošu Trifunoviću, v kadru pa ima še 15 košarkarjev. "Čaka nas domače vzdušje, srbska publika, ki nas je v zadnjih dveh letih spremljala na velikih tekmovanjih, s katerih smo se vrnili z medaljami, in upamo, da bo tako tudi zdaj. Le dobro se moramo odrezati in pravilno igrati proti kakovostni ekipi, kot je Slovenija. Imajo veliko dobrih igralcev, nima smisla, da jih zdaj naštevam. Na nas je, da imamo čim bolj resen pristop, da rastemo kot ekipa, da skozi te tekme izboljšamo segmente, ki jih lahko, in pričakujem, da se bomo čim bolje pripravili na evropsko prvenstvo," je pred obračunom s Slovenijo poudaril Aleksa Avramović.

Pripravljalna tekma na EuroBasket: Četrtek, 21. avgust:

20.00 Srbija – Slovenija Zasedba Srbije za tekmo s Slovenijo: Aleksa Avramović, Bogdan Bogdanović, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Marko Gudurić, Nikola Jokć, Nikola Jović, Stefan Jović, Balša Koprivica, Vanja Marinković, Vasilije Micić, Nikola Milutinov, Filip Petrušev, Nikola Topić, Tristan Vukčević Zasedba Slovenije za tekmo s Srbijo: Miha Cerkvenik, Luka Dončić, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

Preberite še: