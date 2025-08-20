Kapetan Srbije na vse pretege hvali Dončića: Na turnirju lahko uniči vsakogar

Slovenske košarkarje najtežji test pred začetkom Eurobasketa čaka ta četrtek, ko se bodo v Beogradu pomerili z reprezentanco Srbije, ki velja za prvega favorita letošnjega košarkarskega prvenstva Stare celine. Kapetan srbske izbrane vrste Bogdan Bogdanović je pred tekmo jasno in glasno pohvalil tudi prvega zvezdnika slovenske reprezentance Luko Dončića.

"Na turnirju lahko uniči vsakogar," je kakovost Luke Dončića slikovito povzel kapetan srbske reprezentance Bogdan Bogdanović. "Doseže lahko po 50, 60 točk … to je tisto, kar ga dela tako posebnega," je slovenskega zvezdnika opisal Srb, ki bo svojega prijatelja v četrtek lahko pozdravil v Beogradu, kjer bosta reprezentanci, ki na pripravljalnih tekmah kažeta zelo različen obraz, znova merili moči.

Bogdanović je v pogovoru izpostavil še svojega rojaka Nikolo Jokića, trikratnega MVP lige NBA, ki ga izjemno ceni. "Vsi poznajo njegov košarkarski IQ in občutek za igro, a tisto, kar ga resnično dela posebnega, je njegova telesna pripravljenost glede na velikost, njegova sposobnost teka in kondicija," je dejal Bogdanović.

Dodal je še, da Jokićev 'front vision' (pogled naprej) omogoča, da dogajanje na parketu lahko predvidi že nekaj korakov vnaprej. "Kadarkoli igram z njim, čutim izjemno samozavest," je še dodal.

Srbski zvezdnik se je dotaknil tudi drugih elitnih igralcev, še posebej je izpostavil grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa. "Giannis je poosebljanje atletike. Proti njemu si ne smeš privoščiti napak, saj jih vedno kaznuje. Njegova obramba je neverjetna, v igri v tranziciji pa je povsem neustavljiv," je dejal Bogdanović.

Srbijo, ki na naslov evropskega prvaka čaka že vse od leta 2001, na Eurobasketu čaka težka skupina, v kateri so gostiteljica Latvija, Turčija, Češka, Portugalska in Estonija. Bogdanović je v boju za naslov kot največje rivale izpostavil reprezentanco Španije, mlado, a zelo nevarno reprezentanco Francije, in Nemčijo.

