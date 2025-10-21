Zgodba iz Polzele o 60 letih zvestobe, treh generacijah in nešteto zadovoljnih voznikih

Ko poletne temperature zamenjajo megleni in mokri jesenski dnevi, je skrajni čas, da svojemu vozilu namenimo več pozornosti. Pravilna jesenska priprava avtomobila na zimo je namreč ključnega pomena za varno in zanesljivo vožnjo, še posebej v nepredvidljivih vremenskih razmerah, ki nas čakajo v hladnejšem delu leta. A kako se lotiti preventivnega pregleda, na katere dele vozila moramo biti še posebej pozorni in zakaj je vredno izbrati pooblaščenega serviserja? Odgovore smo poiskali v Avtohiši Kos iz Polzele, enem od najbolj prepoznavnih pooblaščenih Citroënovih servisov, ki letos praznuje že 60 let delovanja. V delavnici, kjer danes skrbijo za najnovejše modele vozil, najdemo tudi dva starodobnika, ki pričata o ljubezni do avtomobilizma: "diano" iz leta 1979 in legendarno "žabo" iz leta 1969.

"diana" Foto: Ana Kovač

Kako jeseni vozilo pripraviti na zimo?

Jesen je najpomembnejši čas v letu za preventivni pregled vozila. Gre namreč za čas po poletnih mesecih, v katerih so bili avtomobili izpostavljeni visokim temperaturam, hkrati pa gre za čas tik pred nastopom zimskih razmer, ki na naše vse bolj spolzke ceste prinašajo mraz, vlago in meglo. Za varno in brezskrbno vožnjo je zato smiselno vozilo pripraviti na spremenjene razmere.

V Avtohiši Kos voznikom svetujejo, da so v jesenskih mesecih tako še posebej pozorni na najbolj ključne komponente vozila, ki skupaj močno prispevajo k celostni varnosti vozila in potnikov na vsakodnevnih poteh: pnevmatike, zavorni sistem, akumulator, svetila in nenazadnje tudi brisalce.

Foto: Ana Kovač

Pri pregledu pnevmatik je treba posebno pozornost nameniti zadostni globini profila in tlaku, ki sta ključna za optimalen oprijem cestišča in tako ob optimalni pripravljenosti omogočata kar najkrajšo zavorno pot, nam je povedal Matej Kos iz Avtohiše Kos. "Prav tako je pomembno, da pnevmatike niso prestare ali poškodovane."

Ne pozabite, da je 15. november zakonsko določen rok za premontažo na zimske pnevmatike. Na pooblaščenih servisih Citroën lahko ob menjavi pnevmatik izkoristite 25 % popust na originalna lita in jeklena platišča.

Foto: Ana Kovač

"Brisalci, ki so pogosto poškodovani zaradi poletne vročine, lahko v jesenskih nalivih puščajo sledi in poslabšajo vidljivost, zato jih je smiselno pregledati in po potrebi zamenjati. Svetlobna telesa pa morajo brezhibno delovati – še posebej zadnje luči, saj se marsikateri voznik vozi le z dnevnimi sprednjimi LED-lučmi, zadnje pa ostanejo ugasnjene, kar je v megli ali dežju lahko zelo nevarno," je še poudaril.

Foto: Ana Kovač

Jesensko vlažno okolje pa negativno vpliva tudi na zavorni sistem, ki je pogosto izpostavljen rji, kar še posebej velja za vozila, parkirana na prostem. Zato je jeseni še posebej priporočljiv pregled diskov in zavornih oblog. Prav tako svetujejo testiranje akumulatorja, saj lahko zaradi spremembe temperatur hitro odpove, še posebej v vozilih s sistemom Stop&Start, kjer mora biti kapaciteta akumulatorja za vžig višja od 70 odstotkov.

Foto: Ana Kovač

Preventivni pregled v jeseni torej ni le priporočilo, pravi Kos, je nujen korak k večji varnosti in nižjim stroškom, ki lahko v primeru okvar nastopijo pozneje.

Preventiva se obrestuje: večja varnost in manj stroškov

Čeprav bi bilo idealno, da vozniki sami redno preverjajo osnovne elemente vozila, izkušnje iz Avtohiše Kos kažejo drugače. "Veliko voznikov ne odpre pokrova motorja niti enkrat na leto, še več, nekateri celo ne vedo, kako se to sploh naredi," pripoveduje Matej Kos. Podobno pogosto zanemarijo tudi tlak v pnevmatikah, ki je za varno vožnjo ključnega pomena.

Foto: Ana Kovač

Zato so redni preventivni pregledi še toliko bolj pomembni. Vozilo, ki ga lastnik vsako leto pripelje na pregled, ima manjšo verjetnost za resnejše okvare in s tem nižje stroške vzdrževanja. Po besedah Mateja Kosa se na servisu pogosto pravočasno odkrijejo tudi obrabe na podvozju, težave z zavorami, metlicami brisalcev ali pnevmatikami, kar lahko sicer na dolgi rok povzroči večja in dražja popravila.

Zakaj ni vseeno, kam se odpeljete na servis?

Redno servisiranje vozila po navodilih proizvajalca, kar je običajno vsakih 15 ali 30 tisoč kilometrov oziroma enkrat letno, je prvi korak do dolge življenjske dobe avtomobila. A enako pomembno je tudi, kje servis opravite. V Avtohiši Kos poudarjajo, da pooblaščeni servis Citroën prinaša številne prednosti pred nepooblaščenimi serviserji.

Foto: Ana Kovač

Na pooblaščenem servisu Citroën je ena ključnih prednosti izobražen kader, ki se večkrat letno usposablja neposredno pri Citroënu in je seznanjen z najnovejšimi standardi, postopki in tehnologijami. Poleg tega imajo stranke, ki redno obiskujejo pooblaščeni servis, pogosto možnost uveljavljanja t. i. komercialne garancije, in sicer tudi po izteku tovarniške garancije, če le gre za redno servisirano vozilo in zvesto stranko.

Pooblaščeni servisi Citroën nudijo tudi dve leti garancije na vse originalne rezervne dele ter eno leto garancije na opravljeno storitev. "Pri originalnih delih nimamo težav z montažo, njihova kakovost in življenjska doba sta opazno boljši," poudarja Matej Kos in doda, da so neoriginalni deli pogosto manj zanesljivi ter lahko povzročijo dodatne okvare in s tem stroške.

Foto: Ana Kovač

Nenazadnje pa pooblaščeni serviserji, kot je Avtohiša Kos, uživajo tudi neposredno podporo znamke Citroën, kar se kaže tako na tehničnem področju kot tudi pri reševanju zahtevnejših primerov, reklamacij in garancij. Vse to prispeva k višji ravni storitve ter večjemu zadovoljstvu in zaupanju strank.

Popusti in brezskrbnost z Moj Citroën Plus in Asistenco Pri Citroënu želijo, da se stranke tudi po opravljenem servisu počutijo varno in cenjeno. Zato vsak lastnik vozila Citroën, ki redno opravlja servise pri pooblaščenem serviserju, postane član kluba Moj Citroën Plus, programa zvestobe, ki nagrajuje dolgoročno skrb za vozilo. Članstvo prinaša vrsto ugodnosti, med katerimi izstopajo popusti na originalne rezervne dele, ki po preteku dveh let od nakupa lahko dosežejo tudi do 35 odstotkov. "S tem se cenovno zelo približamo ali celo presegamo ponudbo nepooblaščenih serviserjev, a z bistveno višjo kakovostjo storitve," pojasni Bojana Kos. Originalni deli, strokovna vgradnja in dostop do najnovejše diagnostične opreme omogočajo tudi boljšo preventivo, kar dolgoročno pomeni manj nepričakovanih okvar in seveda tudi manj stroškov. Foto: Ana Kovač Druga pomembna ugodnost pa je Asistenca Plus, ki jo lastnik prejme brezplačno ob vsakem opravljenem servisu. Gre za razširjen nabor asistenčnih storitev, ki veljajo po vsej Sloveniji, in to ne le v primeru okvare ali prometne nesreče, temveč tudi ob človeških napakah, kot so napačno točenje goriva ali predrta pnevmatika. Vozilo brezplačno odpeljejo do najbližjega pooblaščenega servisa Citroën, kjer strokovnjaki napako hitro odpravijo. "Z Moj Citroën Plus in Asistenco Plus strankam ne nudimo le popustov, temveč jim vračamo zaupanje in jim ponujamo občutek varnosti v celotnem sistemu pooblaščenega servisa," še poudari Bojana Kos.

Avtohiša Kos – 60 let zvestobe znamki Citroën in svojim strankam

Foto: Ana Kovač

Vse, kar danes Avtohiša Kos iz Polzele predstavlja, to so strokovnost, predanost strankam in trdno partnerstvo z znamko Citroën, temelji na več kot 60 let dolgi zgodbi družinskega podjetja. Prva generacija je v majhni vasici postavila temelje: skromna servisna delavnica, ki jo je po vrnitvi iz Nemčije in opravljenem mojstrskem izpitu soustvarjal oče Mateja Kosa, Milan Kos, je bila eden izmed prvih pooblaščenih Citroënovih servisov v Sloveniji.

Foto: Ana Kovač

Z leti se je podjetje širilo, zgradili so nove prostore, utrjevali znanje in prepoznavnost. Pred tremi desetletji sta posel prevzela Matej in Bojana Kos, ki jima je uspelo zgodbo družinskega podjetja ponesti še višje. Danes se Avtohiša Kos ponaša z nazivom dvakratnega prodajalca leta Citroën, številnimi priznanji, zvestimi strankami, ki jih spremljajo že desetletja, ter ekipo zaposlenih, ki z enako strastjo soustvarja uspeh podjetja. "60 let za nas pomeni ponos – na preteklost, na našo ekipo in na zaupanje strank. A hkrati tudi odgovornost, da to zgodbo peljemo naprej," pove Bojana Kos.

Foto: Ana Kovač

S prehodom v tretjo generacijo, kjer za delo vse bolj poprijema sin Bono Kos, se zgodba Avtohiše Kos nadaljuje. Ne le kot zaupanja vreden servisni partner Citroëna, pač pa tudi kot srčno družinsko podjetje, ki svoje vrednote prenaša iz roda v rod.

Ko servis ni le storitev, ampak odnos

Matej Kos in Bojana Kos Foto: Ana Kovač

V Avtohiši Kos servisiranje prekaša zgolj tehnično storitev. Gre za odnos, zaupanje in spoštovanje, ki ga gradijo s strankami že desetletja. "Naš ključni cilj je, da se stranka pri nas počuti domače, spoštovano in varno. Odnos je tisti, ki ustvarja zaupanje, in to je vrednota, ki jo prenašamo na celoten kolektiv," pove Bojana Kos.

To dokazujejo tudi številne stranke, ki se v Polzelo pripeljejo iz Koroške, Maribora in drugih koncev Slovenije, in to ne le enkrat. Marsikdaj odnos preraste v prijateljstvo, saj je osebni stik nekaj, čemur v Avtohiši Kos namenjajo veliko pozornosti. "Smo družinsko podjetje in tako se obnašamo tudi do strank. Z nami dihajo naši zaposleni, naši otroci in tudi naši kupci," še dodaja sogovornica.

Foto: Ana Kovač

Poleg tega pa je za prijetno izkušnjo poskrbljeno tudi v praksi s prostorom za počitek, kavo, malimi pozornostmi in predvsem z vedno odprtimi vrati in iskreno pripravljenostjo pomagati. Ne glede na to, ali gre za reden servis ali nujno pomoč, so v Avtohiši Kos dosegljivi tudi zunaj delovnega časa, vse dni v letu.

"Zaposleni so naš največji kapital"

Za uspešno zgodbo, kot je Avtohiša Kos, stoji ekipa zaposlenih. "Naši zaposleni so naš največji kapital," pove Bojana Kos. V podjetju danes deluje deset sodelavcev, med njimi trije družinski člani, preostalih sedem pa je del kolektiva, ki zvesto sledi isti viziji. Pokrivajo celoten spekter storitev, od prodaje in servisa do kleparskih in ličarskih del.

Sodelavci Avtohiše Kos Foto: Ana Kovač

"Zaposlene čutiva kot del družine. V dobrem in slabem. Ko se pojavijo težave, tudi osebne, jih ne ignoriramo. Prisluhnemo, pomagamo, poiščemo rešitve," doda sogovornica. Redno se srečujejo ob jutranji kavi, organizirajo skupna druženja, teambuildinge in neformalna petkova srečanja, kjer se krepi ekipni duh.

Tako vzdušje se ne zgradi čez noč. Je rezultat več desetletij predanega dela, jasnih vrednot in vztrajnosti. Zato tudi fluktuacije skorajda ni, razen ob odhodih v pokoj. To je še eden izmed mnogih razlogov, zakaj se stranke rade vračajo, saj vedo, da bodo naletele na znane obraze, zanesljive roke in iskren nasmeh.

"žaba" Foto: Ana Kovač

Povezani z lokalnim okoljem

Avtohiša Kos ostaja trdno vpeta v svojo lokalno skupnost. "Če ti zaupajo tvoji sovaščani, je to največja potrditev, da delaš dobro," pravi Bojana Kos. Zato redno podpirajo gasilska in športna društva, šole, društva invalidov ter sodelujejo na sejmih in dogodkih v občini. Pomagajo tako finančno kot s svojo prisotnostjo in dobrimi nameni, saj verjamejo, da je odgovornost do skupnosti del dobrega poslovanja.

60-letnico sodelovanja z znamko Citroën so v Avtohiši Kos prav posebej proslavili. Pripravili so fotoknjigo, ki skozi bogato zbirko slik prikazuje razvoj podjetja skozi tri generacije. V njej so zbrani trenutki prvih gradbenih podvigov, fotografije zaposlenih, utrinki iz delavnic, salona in številnih druženj s strankami ter lokalno skupnostjo. Knjiga prikazuje tudi sodelovanja z gasilskimi in športnimi društvi ter druge skupne zgodbe, ki so zaznamovale prehojeno pot. Na voljo je v čakalnici salona in marsikdo se ob listanju najde na kakšni izmed strani.

Foto: Ana Kovač