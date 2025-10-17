Pazi.se, izobrazi se: znanje in previdnost sta najboljša zaščita pred spletnimi prevarami

Spletne prevare so postale vsakdan. Ne prizadenejo več le neprevidnih, temveč vse uporabnike digitalnih storitev. Ker večino nakupov, komunikacije in bančnih opravil opravljamo prek spleta, smo uporabniki prva in najpomembnejša obrambna linija pred spletnimi goljufi.

Za večjo ozaveščenost Združenje bank Slovenije (ZBS) že tretje leto vodi kampanjo Pazi.se, izobrazi se, s katero banke in hranilnice širijo znanje o tem, kako prepoznati in preprečiti spletne prevare.

Grožnje so vse bolj prepričljive

Po podatkih SI-CERT je bilo v zadnjem letu zabeleženih več tisoč kibernetskih incidentov. Najpogostejši so phishing napadi, investicijske prevare in zlorabe identitete. Prevaranti posnemajo videz bank, dostavnih služb ali trgovin ter nas silijo k hitrim odločitvam in deljenju podatkov. Pomembno je, da prepoznamo znake nevarnosti: sumljiva sporočila, slovnične napake in obljube, ki so "predobre, da bi bile resnične".

Narašča tudi uporaba umetne inteligence. S pomočjo t. i. deepfake posnetkov z lažnimi glasovi in videi goljufi želijo pridobiti zaupanje. Take posnetke prepoznamo po nenatančni mimiki, neujemajočem govoru ali drugih nepravilnostih v sliki in zvoku.

Znanje kot prva obrambna linija

Najboljša zaščita pred prevarami niso zapletena tehnologija ali programi, ampak znanje in previdnost. Pred vsakim klikom se vprašajmo: res poznam pošiljatelja; je spletna stran zaupanja vredna; bi banka res zahtevala podatke po e-pošti? Redno posodabljajmo naprave, uporabljajmo močna gesla in bodimo pozorni, če nas nekdo želi prepričati, naj ukrepamo takoj – to je pogosto znak prevare.

Mladi v ospredju: Kiber kviz Mladi so zaradi pogoste uporabe spleta še posebej ranljivi. Zato je ZBS ob kibernetskem ponedeljku pripravilo Kiber kviz, s katerim lahko sodelujoči preverijo svoje znanje in se potegujejo za privlačno nagrado – novi iPhone. A najpomembnejša nagrada ostaja znanje.

Digitalna varnost je skupna odgovornost

Zaščita pred spletnimi goljufi je odgovornost tako posameznikov kot podjetij in institucij. Vsak previden klik, preverjanje spletne strani in pravočasno izobraževanje pomenijo korak k varnejši digitalni družbi. Ker se svet spletnih prevar nenehno spreminja, je znanje najboljši način, da ostanemo korak pred spletnimi goljufi. Več nasvetov, praktičnih primerov in aktualnih opozoril najdete na spletni strani pazi.se, kjer ZBS redno objavlja in posodablja napotke za varno uporabo interneta.

