Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Sobota, 18. 10. 2025, 12.10

26 minut

Luka Dončić spregovoril o pomembni spremembi

Luka Dončić | Luka Dončić je glasnejši na parketu. | Foto Guliverimage

Luka Dončić je glasnejši na parketu.

Foto: Guliverimage

Luka Dončić je po zadnji pripravljalni tekmi – Los Angeles Lakers so izgubili proti Sacramento Kings – pred začetkom nove sezone izpostavil, da se je te lotil z drugačno energijo kot prejšnja leta. Ni govora o točkah, asistencah in skokih, ampak o načinu, kako vodi moštvo. Po njegovih besedah se je zavestno odločil, da bo letos glasnejši na parketu, bolj vključen in vodstven, kar smo lahko videli že v dresu slovenske reprezentance.

"Samo sem sam. Seveda se veliko časa malo šalim, potem pa sem na igrišču glasnejši in poskušam pomagati fantom, da najdejo prave pozicije," je pojasnil Luka Dončić, ki je v zadnjem tednu priprav preživel precej časa s soigralci in poudaril pomen kemije v ekipi.

"Imeli smo 28 asistenc. To je neverjetno."

Na zadnji pripravljalni tekmi je bila ena od stvari, ki je Luki najbolj padla v oči, gibanje žoge. Čeprav so izgubili proti Sacramento Kings s 116:117, je bil zadovoljen.

"Mislim, da je zelo pomembno videti, da smo imeli 28 asistenc. Mislim, da je to neverjetno. Lahko bi jih imeli še več. Ampak mislim, da je to odlično. Imeli smo veliko posesti, vsi so se dotaknili žoge, vsi so se gibali. Zato mislim, da je zelo pomembno, da to prenesemo v redno sezono," je dejal.

LA Lakers bodo sezono začeli v noči na sredo (22. oktober). Nasproti bodo stali Golden State Warriors. | Foto: Guliverimage LA Lakers bodo sezono začeli v noči na sredo (22. oktober). Nasproti bodo stali Golden State Warriors. Foto: Guliverimage

Dončić je tako dal jasno vedeti, da želi letos igrati bolj ekipno, z več poudarka na sodelovanju, pretoku žoge in skupni energiji. Njegova osebna statistika je pomembna, a pravi Lukov cilj je, da vsi postanejo opazni, saj bodo LA Lakers potrebovali vse razpoložljive sile v boju za naslov, ki si ga neizmerno želijo.

Vodja na parketu in učenec LeBrona Jamesa

Lakersi na nobeni od pripravljalnih tekem niso mogli računati na zvezdnika lige NBA LeBrona Jamesa, ki ima težave z išiasom in ga ne bo na delu niti na prvi tekmi sezone proti Golden State Warriors v noči na sredo (22. oktober).

Luka z njim veliko sodeluje tudi zunaj parketa: "LeBron ima izkušnje. On ima veliko izkušenj na tem področju. Pomagal mi je spoznati vse."

Lakersi so v pripravljalnem obdobju odigrali šest tekem in vsega eno dobili. Vendar je trener JJ Redick dal priložnost vsem razpoložljivim košarkarjem, medtem ko lahko drugačno minutažo pričakujemo že od prve tekme nove sezone, ki se nezadržno približuje.

