Nemški zvezni urad za civilno zaščito in pomoč ob nesrečah opozarja, da vojna ni več tako zelo neverjetna kot pred nekaj leti. Državljanom v posodobljenem priročniku za krizne razmere zato svetujejo, naj pripravijo zaloge hrane in osnovnih življenjskih potrebščin za obdobje od treh do desetih dni.

Prvič v zadnjih 35 letih je nemški zvezni urad za civilno zaščito in pomoč ob nesrečah objavil posodobljen priročnik, v katerem državljanom daje konkretne nasvete za krizne razmere. Glavni razlog za posodobitev priročnika so več kot tri leta trajajoča vojna v Ukrajini in nenehne grožnje, ki jih Rusija predstavlja za evropsko varnost, poroča Euronews.

Priročnik za krize in naravne nesreče ponuja vrsto nasvetov, od tega, kako prepoznati dezinformacije, kje poiskati zavetje v primeru eksplozij ali napadov na urbanih območjih, do tega, kako se psihološko spopasti s strahom in negotovostjo v kriznih razmerah. "Vedno se izplača biti dobro pripravljen vnaprej," je dejal predsednik urada Ralph Tiesler.

Priročnik med drugim vsebuje praktične nasvete, kot je seznam potrebščin, kako izračunati potrebne količine hrane in vode, pa tudi nasvete za tiste z omejenim prostorom in proračunom. Za štiričlansko družino priporočena desetdnevna zaloga namreč hitro postane izziv, ne le finančno, ampak tudi prostorsko. Po priporočilu urada potrebujejo osem zabojev vode, 20 velikih konzerv zelenjave po 800 gramov, od sedem do devet kartonov mleka, liter olja, jajca in trajne mesne izdelke. Ocenjeni stroški takšnih potrebščin so med 200 in 300 evri.

"Vsako gospodinjstvo bi moralo biti sposobno samostojno delovati od tri do deset dni," pravi Tiesler. "Seveda se razmere razlikujejo in zato mora vsak načrt prilagoditi svojim okoliščinam."

Več kot polovica državljanov ni pripravljena na izredne razmere

Raziskava kaže, da kar 53 odstotkov vprašanih v Nemčiji ni pripravljenih na morebitne izredne razmere. "Že najmanjši korak v pripravi je boljši kot nič. Ti majhni koraki v krizi naredijo razliko," je poudaril Tiesler.

Na uradu državljanom priporočajo, naj pri naslednjem nakupu dodajo še en ali dva izdelka, kot so testenine ali konzervirana hrana, ki ju lahko uvrstijo v svojo zalogo za krizne razmere. "Če to storite večkrat, boste kmalu imeli zaloge za nekaj dni," pojasnjujejo na uradu. Državljanom svetujejo tudi, naj preverijo domačo lekarno, saj je pomembno, da imajo na voljo osnovna zdravila za nekaj dni.

Poleg tega je koristno imeti aplikacijo za opozorila na mobilnem telefonu in naprave, ki niso odvisne od električnega omrežja, kot so ročne ali solarne svetilke, baterijski radijski sprejemniki in plinski ali alkoholni kuhalniki, v primeru izpada električne energije.

Do zdaj so se na zveznem uradu osredotočali predvsem na priporočila državljanom v primeru naravnih nesreč in tehničnih okvar, kot je bil nedavni večji izpad električne energije na Pirenejskem polotoku, zaradi katerega so milijoni ljudi ostali brez elektrike.

Zdaj so v poročilu prvič obravnavali tako imenovane hibridne grožnje, kot so kibernetski napadi na kritično infrastrukturo, širjenje dezinformacij, sabotaže in tudi vojna. Omemba morebitne vojne je povezana tudi z razpravami o ponovni uvedbi vojaškega roka v Nemčiji in uporabi dronov v obrambne namene.

"Priča smo svetovnim razmeram, zaradi katerih so mnogi zaskrbljeni," je dejal Tiesler ter dodal, da z novim priročnikom želijo zagotoviti podporo in informacije vsem, ki jih potrebujejo.

Vodja zvezne obveščevalne službe Bartin Jäger je prav tako opozoril, da ideja o morebitni vojni "ni nerealna". "Smo tarča napadov, ne smemo se sprostiti," je dejal Jäger, sicer nekdanji nemški veleposlanik v Ukrajini.