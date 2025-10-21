Nekaj pred 8. uro zjutraj smo v središču Ljubljane med tekom ujeli francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki se mudi na delovnem obisku v Sloveniji.

Francoski predsednik Emmanuel Macron po ponedeljkovem vrhu voditeljev sredozemskih držav MED9 v Portorožu nadaljuje delovni obisk v Sloveniji. Začel ga je včeraj zvečer, ko je obiskal Luko Koper, danes pa se mudi v Ljubljani. S predsednikom vlade Robertom Golobom bosta obiskala Center Rog in Ljubljanski grad.

Macron je nastanjen v hotelu v središču prestolnice. Še pred začetkom uradnega dela obiska si je vzel nekaj časa za jutranji tek. Obkroženega z varnostniki smo ga nekaj pred 8. uro zjutraj ujeli na Gosposvetski ulici v Ljubljani.

47-letni Macron redno skrbi za svojo fizično pripravljenost in velja za strastnega tekača.