STA

Torek,
21. 10. 2025,
23.28

46 minut

Načrt španske nogometne lige padel v vodo

Villarreal in Barcelona 20. decembra ne bosta igrala v Miamiju

STA

Barcelona | Barcelona je v 3. krogu lige prvakov doma premagala Olympiakos s 6:1 ... | Foto Reuters

Barcelona je v 3. krogu lige prvakov doma premagala Olympiakos s 6:1 ...

Foto: Reuters

Načrt elitne španske nogometne lige, da bi decembra tekmo med Villarrealom in Barcelono odigrali v Miamiju, je padel v vodo. Ameriški organizatorji so se odločili, da tekmo odpovejo, razlog pa so številne kritike, ki so jih zaznali v komentarjih španskih nogometnih delavcev in tudi igralcev. Villarreal in Barcelona naj bi tekmo v Miamiju odigrala 20. decembra.

Jan Oblak
Sportal Eksplozija zadetkov v Evropi! PSG zadel sedmico, polom Oblakovih v Londonu.

"Globoko obžalujemo, da projekt, ki je predstavljal zgodovinsko in edinstveno priložnost za premik španskega nogometa na mednarodni oder, ne moremo izvesti," so zapisali pri vodstvu španske lige, ki je potrdilo, da se bo tekma odigrala na stadionu Estadio de la Ceramica v Villarrealu.

... Villarreal pa je izgubil proti Manchester Cityju. | Foto: Reuters ... Villarreal pa je izgubil proti Manchester Cityju. Foto: Reuters

Evropska nogometna zveza UEFA je pred tem sporočila, da nasprotuje ideji igranja tekem v tujini, vendar bi to izjemoma dovolila, če bi se o tem strinjali vsi zainteresirani in če bi tekma resnično pomagala pri promociji nogometa v določenih državah.

Florentino Perez
Sportal Villarreal in Barcelona v Miamiju? Real Madrid se ne strinja.
