Villarreal in Barcelona 20. decembra ne bosta igrala v Miamiju

Načrt elitne španske nogometne lige, da bi decembra tekmo med Villarrealom in Barcelono odigrali v Miamiju, je padel v vodo. Ameriški organizatorji so se odločili, da tekmo odpovejo, razlog pa so številne kritike, ki so jih zaznali v komentarjih španskih nogometnih delavcev in tudi igralcev. Villarreal in Barcelona naj bi tekmo v Miamiju odigrala 20. decembra.

"Globoko obžalujemo, da projekt, ki je predstavljal zgodovinsko in edinstveno priložnost za premik španskega nogometa na mednarodni oder, ne moremo izvesti," so zapisali pri vodstvu španske lige, ki je potrdilo, da se bo tekma odigrala na stadionu Estadio de la Ceramica v Villarrealu.

Evropska nogometna zveza UEFA je pred tem sporočila, da nasprotuje ideji igranja tekem v tujini, vendar bi to izjemoma dovolila, če bi se o tem strinjali vsi zainteresirani in če bi tekma resnično pomagala pri promociji nogometa v določenih državah.