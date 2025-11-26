Hrvaška vlada in državna finančna agencija Fina bosta temeljito analizirali argumente in razloge za zavrnitev Finine zahteve za vstop v lastništvo Ljubljanske borze, ki jo je v torek sprejela Agencija za trg vrednostnih papirjev, so za STA pojasnili na hrvaškem ministrstvu za finance. Nato bodo sprejeli odločitev glede nadaljnjih pravnih korakov.

Kot so navedli na hrvaškem finančnem ministrstvu, je Fina namero, da prostovoljno objavi javno ponudbo za prevzem Zagrebačke burze v okviru strogo reguliranega in preglednega postopka na podlagi zakona o prevzemih delniških družb in ostalih predpisov, ki urejajo pridobitev kvalificiranih deležev, izrazila 1. avgusta.

Postopek prevzema Zagrebačke burze, ki je tudi 100-odstotna lastnica Ljubljanske borze in skoraj 30-odstotna lastnica Makedonske borze, po njihovih zagotovilih poteka v skladu z jasno določenimi postopki in pod nadzorom neodvisnih regulatornih organov.

"Zakon v okoliščinah, ko postopek še poteka, zaradi zaščite integritete kapitalskega trga ne dovoljuje javnega komentiranja postopka, njegovih učinkov ali interpretacij, ki se pojavljajo v javnosti. Ob tem poudarjamo, da je za vse udeležence na enotnem evropskem trgu eno temeljnih načel neodvisnost nadzornih organov. To je standard, ki mu sledimo na Hrvaškem, in pričakujemo, da bo ga bodo izpolnjevali tudi v vseh drugih državah članicah," so izpostavili.

Hrvaška in Makedonija zahtevi Fine ugodili, Slovenija ne

Po njihovih navedbah je Fina od treh nacionalnih regulatorjev zahtevala predhodno soglasje za pridobitev kvalificiranega deleža v Zagrebački burzi ter za posredno pridobitev deležev v Ljubljanski in Makedonski borzi. Medtem ko sta regulatorja na Hrvaškem in v Severni Makedoniji njeni zahtevi ugodila, saj sta ugotovila, da je ta primerna in uživa potreben ugled, pa je slovenski regulator sprejel nasprotno odločitev.

"Fina in hrvaška vlada bosta v skladu z zakonom o pravnih osebah v lasti hrvaške države temeljito analizirali argumente in pravne razloge za negativno mnenje slovenskega regulatorja ter po podrobni strokovni analizi preučili možnost nadaljnjih pravnih ukrepov," so še napovedali na ministrstvu.

Vlada odločila, da Fina ne uživa dovoljšnega ugleda

Člani sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) so namreč v torek po preučitvi vseh znanih dejstev ugotovili, da obstajajo zakonski razlogi za zavrnitev zahteve Fine za pridobitev posrednega kvalificiranega deleža v Ljubljanski borzi, zato so jo zavrnili.

Vlada je medtem v četrtek sklenila nasprotovati prevzemu lastnika Ljubljanske borze s strani Fine. Ta po njeni oceni ne uživa ugleda v Sloveniji, zato je sklenila, da Ljubljanska borza postane kritična infrastruktura nacionalnega pomena. To pomeni, da je za njen prevzem s strani tuje države ali pravne osebe, ki je v večinski ali neposredni lasti tuje države, potrebno soglasje vlade.

Hrvaški finančni minister Marko Primorac je pred odločanjem ATVP o zahtevi Fine za Jutarnji list minuli konec tedna izpostavil neodvisnost regulatorja. Če bi ATVP sledil političnim navodilom, bi bilo to po njegovih besedah slabo za Slovenijo in lahko le škodi njenemu ugledu.