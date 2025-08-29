Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Petek,
29. 8. 2025,
15.01

Osveženo pred

17 minut

Je hrvaško morje od zdaj najprej tudi slovensko? To pravijo v Zagrebu.

Gordan Grlić Radman | Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman pravi, da je v prenesenem pomenu hrvaško morje tudi evropsko. | Foto Guliverimage

Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman pravi, da je v prenesenem pomenu hrvaško morje tudi evropsko.

Foto: Guliverimage

Na Hrvaškem je ta teden dvigala prah izjava hrvaškega zunanjega ministra Gordana Grlića Radmana, da je Jadransko morje tudi nemško in evropsko morje. Minister je to izjavil na skupni novinarski konferenci z nemškim zunanjim ministrom Johannom Wadephulom.

Po plazu graj zaradi izjave (zelo odmevna je bila na družbenem omrežju X nekdanja hrvaška premierka Jadranka Kosor) je Gordan Grlić Radman, član vladajoče HDZ, pojasnjeval, da je Jadransko morje označil kot nemško morje v prenesenem pomenu.

Je želel hrvaški minister ugajati nemškemu kolegu?

Seveda hrvaški del Jadranskega morja pripada Hrvaški, saj je Hrvaška suverena in neodvisna država, je dejal zunanji minister in dodal, da to velja za vsak del njenega ozemlja, vključno z morjem.

