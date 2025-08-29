Je hrvaško morje od zdaj najprej tudi slovensko? To pravijo v Zagrebu.

Na Hrvaškem je ta teden dvigala prah izjava hrvaškega zunanjega ministra Gordana Grlića Radmana, da je Jadransko morje tudi nemško in evropsko morje. Minister je to izjavil na skupni novinarski konferenci z nemškim zunanjim ministrom Johannom Wadephulom .

Po plazu graj zaradi izjave (zelo odmevna je bila na družbenem omrežju X nekdanja hrvaška premierka Jadranka Kosor) je Gordan Grlić Radman, član vladajoče HDZ, pojasnjeval, da je Jadransko morje označil kot nemško morje v prenesenem pomenu.

Je želel hrvaški minister ugajati nemškemu kolegu?

Seveda hrvaški del Jadranskega morja pripada Hrvaški, saj je Hrvaška suverena in neodvisna država, je dejal zunanji minister in dodal, da to velja za vsak del njenega ozemlja, vključno z morjem.

Jadranka Kosor je na družbenem omrežju X zapisala, da je Grlić Radman v želji, da bi ugajal nemškemu ministru za zunanje zadeve, dejal, da je tudi hrvaško morje nemško, kar je kršitev hrvaške ustave, ki pravi, da je hrvaška suverenost neodtujljiva, nedeljiva in neprenosljiva.

Kot je še poudarila Kosorjeva, se hrvaška suverenost razteza na kopnem in morju.