Petek, 29. 8. 2025, 15.01
17 minut
Je hrvaško morje od zdaj najprej tudi slovensko? To pravijo v Zagrebu.
Na Hrvaškem je ta teden dvigala prah izjava hrvaškega zunanjega ministra Gordana Grlića Radmana, da je Jadransko morje tudi nemško in evropsko morje. Minister je to izjavil na skupni novinarski konferenci z nemškim zunanjim ministrom Johannom Wadephulom.
Po plazu graj zaradi izjave (zelo odmevna je bila na družbenem omrežju X nekdanja hrvaška premierka Jadranka Kosor) je Gordan Grlić Radman, član vladajoče HDZ, pojasnjeval, da je Jadransko morje označil kot nemško morje v prenesenem pomenu.
Je želel hrvaški minister ugajati nemškemu kolegu?
Seveda hrvaški del Jadranskega morja pripada Hrvaški, saj je Hrvaška suverena in neodvisna država, je dejal zunanji minister in dodal, da to velja za vsak del njenega ozemlja, vključno z morjem.
Jadranka Kosor je na družbenem omrežju X zapisala, da je Grlić Radman v želji, da bi ugajal nemškemu ministru za zunanje zadeve, dejal, da je tudi hrvaško morje nemško, kar je kršitev hrvaške ustave, ki pravi, da je hrvaška suverenost neodtujljiva, nedeljiva in neprenosljiva.
Kot je še poudarila Kosorjeva, se hrvaška suverenost razteza na kopnem in morju.
Slovensko-hrvaški spor v "nemškem in evropskem" morju
Kot je znano, sta po osamosvojitvi obeh držav Slovenija in Hrvaška imeli različna pogleda na mejo na morju med državama. Haaško sodišče je junija 2017 na podlagi arbitražnega sporazuma iz leta 2009 določilo mejo na morju med državama, ki pa jo Hrvaška, ki bi rada čim bolj otežila slovenski dostop do mednarodnega morja, zavrača.