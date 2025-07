Svarilo o Thompsonu: vračanje preteklosti in pol milijona pobitih

Sobotni koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebškem hipodromu še vedno odmeva. Znova se je oglasil nemški novinar Michael Martens s člankom v vplivnem nemškem konservativnem članku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). V njem je ponovno grajal Thompsonovo obujanje ustaštva in med drugim potegnil primerjavo, s katero želi opozoriti na ustaška grozodejstva: število pol milijona ljudi, ki naj bi se zbralo na Hipodromu in vzklikalo ustaški pozdrav Za dom spremni, ustreza številu ljudi, ki jih je med drugo svetovno vojno pomoril fašistični ustaški režim Anteja Pavelića.

Thompsonovega sobotnega koncerta v Zagrebu se je po različnih ocenah udeležilo od 300 tisoč do 504 tisoč gledalcev (zadnja, najvišja ocena prihaja iz vrst organizatorjev). To je bil največji koncert v hrvaški zgodovini in eden od največjih v Evropi. Obenem pa ta koncert pove veliko o današnji Hrvaški, piše Michael Martens v FAZ.

Thompsonova rehabilitacija fašizma

Že desetletja namreč Marko Perković Thompson svoj vpliv uporablja za rehabilitacijo hrvaškega ustaškega režima v letih med 1941 in 1945. Takrat je bila ustaška Neodvisna država Hrvaška (NDH), ki jo je vodil Ante Pavelić, zaveznica nacistične Nemčije.

Ustaški pomor pol milijona ljudi

Pavelićevi ustaši so pomorili okoli pol milijona ljudi, torej približno tolikšno število ljudi, kot se je v soboto zbralo na Thompsonovem koncertu, poudarja Martens. Velika večina ustaških žrtev je bila Srbov (več kot 300 tisoč), pomorjenih pa je bilo tudi 115 tisoč Hrvatov, bosanskih muslimanov, Judov in na tisoče Romov.

Te podatke Martens navaja iz knjige V senci svetovne vojne (Im Schatten des Weltkriegs), ki jo je leta 2013 objavil nemški zgodovinar Alexander Korb.

Martens: Za dom spremni je hrvaški Heil Hitler

V Jasenovcu so ustaši postavili največje taborišče smrti, ki ga niso upravljali nemški nacisti. V tem taborišču so ustaši pomorili več kot 80 tisoč ljudi. Eden od glavnih ustaških sloganov je bil – Za dom spremni (sl. Za domovino pripravljeni). Ta vzklik Martens nemškim bralcem pojasnjuje kot hrvaško različico nacističnega pozdrava Heil Hitler.

Na koncertu je bil ustaški pozdrav Za dom spremni, ki je tudi začetek Thompsonove najbolj znane pesmi Bojna Čavoglave (sl. Čavoglavski bataljon) izveden kot duet med pevcem in občinstvom. Thompson je vzkliknil "Za dom", občinstvo pa je v en glas zavpilo "spremni".

Thompsonova premetena metoda dvoumnosti in namigovanj

Martens v svojem članku, ki ima naslov Vojna, Hrvati, Cerkev (Krieg, Kroaten, Kirche), opozarja, da je Perkovićeva metoda enostavna: najprej pove nekaj dvoumnega, nato se začne izgovarjati, da je bil narobe razumljen. Ali pa da namig, na podlagi katerega lahko potem njegovo občinstvo samo pri sebi dokonča njegovo sporočilo.

Na zagrebškem hipodromu se je po ocenah organizatorjev zbralo pol milijona ljudi, kar se ujema s številom ljudi, ki so jih med letoma 1941 in 1945 pomorili hrvaški fašisti – ustaši, piše Martens. Foto: Guliverimage

Perković tudi izkorišča dejstvo, da so bili v času Jugoslavije množični poboji ujetih ustašev in hrvaških domobrancev tabu tema, o kateri se ni smelo govoriti. A Perković pri tem ne ponuja zgodovinske resnice, ampak širi novo potvarjanje zgodovine, trdi Martens.

Rehabilitacija ustaštva na Hrvaškem

Nemški novinar je tudi kritičen, da so na koncert prišli tudi nekateri politiki. Hrvaški premier Andrej Plenković (ta prihaja iz partizanske družine, op. p.) se je na primer fotografiral s Thompsonom na vaji pred koncertom. Martens je prepričan, da je Plenković to storil, ker si ne more privoščiti, da bi se Thompson obrnil proti njemu.

Martens opozarja tudi, da Thompson na Hrvaškem ni kakšen obstranec, ampak se njegova rehabilitacija ustaštva ujema s širšim procesom zgodovinskega revizionizma in rehabilitacije ustaštva na Hrvaškem. Podobno je v Srbiji, kjer se rehabilitira četništvo.

Thompsonova Hrvaška in Hrvaška, ki ne podpira Thompsona

Toda vtis, da vsa Hrvaška podpira Thompsonovo zlitje kiča, vojne romantike, katolištva in rehabilitacije fašizma, je napačen. Sto tisočim Thompsonovim privržencem nasproti stoji prav toliko ali več Hrvatov, ki si ne želijo Thompsonove Hrvaške, še meni Martens.

Zagrebški župan Tomislav Tomašević (iz levo-zelene stranke Možemo) je sporočil, da v času njegovega županovanja v Zagrebu na javnih površinah ne bo več koncertov z več kot sto tisoč obiskovalci. To odločitev je sporočil po Thompsonovem koncertu. Župan Tomašević je grajal tudi hrvaški državni vrh, ker ta ni obsodil ustaških pozdravov in simbolov v času pred in med koncertom.