Po Thompsonovem koncertu se je oglasil tudi Janez Janša

Udeležba prvaka SDS Janeza Janše in sopropge Urške Bačovnik Janša na koncertu Marka Perkovića Thompsona, ki naj bi nastopil pred več kot pol milijona gledalcev, je v Sloveniji sprožila številne odzive. V Levici so ocenili, da je Janševa udeležba na koncertu, "kjer se poveličuje ustaštvo", sramota za Slovenijo, v Inštitutu 8. marec pa, da je "domoljubni Janez" dal "jasno politično sporočilo".

Številni obiskovalci koncerta so nosili ustaške simbole, Thompson pa je izvedel tudi pesem Bojna Čavoglave ter vzkliknil ustaški pozdrav, s katerim se ta pesem začne, poroča Hina.

"Obisk Thompsonovega koncerta, kjer se v pesmih vzklika ustaški pozdrav, je še en korak v nizu relativiziranja grozot druge svetovne vojne in popolnoma protidržavne in v resnici nedomoljubne drže slovenske skrajne desnice z Janezom Janšo na čelu," so zato opozorili v Levici.

Da ne boste nasedali komijevski propagandi: https://t.co/b9qnF0LTqV — Janez Janša (@JJansaSDS) July 6, 2025

Predsednik SDS je na kritike reagiral s kratko objavo na omrežju X. Objavi je priložil Thompsonovo izjavo za RTV Slovenija izpred nekaj let, v kateri hrvaški glasbenik pravi, da njegovi kritiki domoljubje po krivici razglašajo za fašizem. Ob tem je Thompson citiral verz iz svoje pesmi: "Domoljubju rečejo fašizem, tako brani njihov komunizem, prozorna demagogija." Janša je objavi dodal: "Da ne boste nasedali komijevski propagandi."