Thompson se je opravičil: Verjemite mi, tudi meni je bilo težko #video

Po kaosu , ki je nastal po koncu koncerta spornega hrvaškega glasbenika v Sinju in ohromil del države, se je na družbenih omrežjih oglasil Marko Perković - Thompson in se opravičil. V obsežnem zapisu je poudaril, da takšnega prometnega kolapsa ni pričakoval in da je tudi sam ostal ujet v koloni vozil ter domov prišel v jutranjih urah. "Verjemite mi, tudi meni je bilo težko – ker sem vedel, da me čakate, in nisem hotel, da bi bil kdo prikrajšan za tisto, po kar smo vsi prišli," je pojasnil.

Težko pričakovani koncert na sinjskem hipodromu ni potekal tako gladko kot tisti pred mesecem dni v Zagrebu, s katerim se je hrvaški glasbenik zapisal v zgodovino. Mnogi so Thompsonu očitali, da je na oder stopil z enourno zamudo in z enako zamudo koncert tudi končal. Več ur pred začetkom so vse ceste, ki vodijo v mesto, namreč obstale, zato številni, ki so kupili vstopnice, do prizorišča sploh niso prišli in so dogajanje spremljali s parkirišč.

Še huje je bilo, ko se je dogodek končal, kolone vozil se z istega mesta niso premaknile vse do 7. ure zjutraj, zaradi česar je bilo med vozniki veliko jeze in nezadovoljstva. Na družbenih omrežjih se je tako vsul plaz komentarjev obiskovalcev koncerta, ki so organizatorje pozvali, naj jim zaradi "katastrofalne in neprofesionalne organizacije ter sramotne zamude pevca na oder" vrnejo denar.

Parkirišče ob prizorišču se zaradi prometnega kolapsa ni izpraznilo vse do jutranjih ur:

Izrazil iskreno opravičilo

Dan po številnih očitkih se je na družbenih omrežjih oglasil kontroverzni glasbenik, ki mu očitajo širjenje ustaštva, in objavil opravičilo. Vsem, ki so kupili vstopnice in si ogledali njegov nastop, se je zahvalil za prihod, potrpežljivost in ljubezen. "Vem, da vas je imelo veliko težave s prihodom na hipodrom in nato z odhodom – gneča, zamude, otežen promet in vstop, nekaterim pa žal sploh ni uspelo priti do koncertnega prizorišča. Tudi sam sem z družino in skupino do Sinja potoval več ur in se do odra prebijal več kot eno uro. Koncert se je začel z zamudo, ker smo čakali, da vas čim več vstopi na prizorišče," je pojasnil Thompson in poudaril, da je bilo zaradi nastalega kaosa tudi njemu težko.

Povedal je, da se je tudi njegova pot domov, tako kot pot večine obiskovalcev, zavlekla v jutranje ure, v Split, ki je od Sinja oddaljen pičlih 33 kilometrov, je namreč prispel ob 9. uri zjutraj. "Globoko sočustvujem z vsemi, ki jih je ta situacija prizadela – in se za to iskreno opravičujem. Nekatere stvari so bile preprosto zunaj našega nadzora, vendar čutim odgovornost, ker ste bili tam zame in za mojo glasbo," je zapisal 58-letnik. Dodal je, da so kljub vsemu vsi skupaj znova pokazali, "kako močni smo, ko se združimo. Hvala za vsak korak, ki ste ga naredili, vsak trenutek, ko ste ga čakali, in vsako pesem, ki ste jo zapeli z mano." "Vaš Marko Perković -Thompson," je sklenil.

