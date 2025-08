Zaradi koncerta kontroverznega Marka Perkovića Thompsona, ki je sinoči nastopil na hipodromu v Sinju, je v državi zavladal kaos. Čeprav se je dogodek končal v večernih urah, so bile ceste, ki vodijo iz mesta, polne še danes zjutraj. Kolona vozil se s svojega mesta ni premaknila skoraj do 7. ure zjutraj. "Ljudje so izgubili potrpljenje, vrejo od jeze in kličejo policijo, medtem ko nad njihovimi glavami krožijo droni," so poročali hrvaški mediji, medtem ko se promet počasi vrača v normalno stanje.

Mesec dni po zgodovinskem koncertu v Zagrebu, na katerem naj bi se po informacijah organizatorja zbralo več kot pol milijona ljudi, je Thompson znova nastopil. Tokrat v Sinju, kamor naj bi prišlo dobrih 150 tisoč ljubiteljev njegove glasbe. Po poročanju hrvaških medijev tokratni koncert ni bil replika tistega v Zagrebu, saj je kontroverzni glasbenik, ki mu očitajo širjenje ustaštva, prilagodil svoj repertoar pesmi in zaigral nekaj takšnih, ki jih v hrvaški prestolnici niso slišali.

Parkirišče blizu prizorišča se ni izpraznilo vse do jutranjih ur:

"Skoraj dvakrat dlje, kot je trajal koncert, čakamo, da pridemo iz Sinja"

Je pa za razliko od koncerta v Zagrebu, kjer obiskovalci po zaključku niso imeli pretiranih težav s tem, da bi se vrnili domov, tokrat zavladal kaos. Prometni kolaps je bilo čutiti še dan po koncertu, zgodaj zjutraj so se kolone pločevine vile tako v smeri Zagreba kot nasprotno proti Splitu. Kot je poročala Slobodna Dalmacija, se konvoj avtomobilov z istega mesta ni premaknil skoraj do 7. ure zjutraj.

Takšno je bilo stanje v okolici Sinja ob zgodaj zjutraj. Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tisti, ki so ustali ujeti v kolonah, so za hrvaške medije povedali, da so izgubili potrpljenje in neučakani kličejo policijo, medtem ko so nad njihovimi glavami krožili droni. Mnogi so ostali lačni, žejni in brez možnosti, da bi šli na stranišče ali napolnili mobilne telefone. "Skoraj dvakrat dlje, kot je trajal koncert, čakamo, da pridemo iz Sinja. Razmere se zdijo brezupne," je povedal eden od jeznih obiskovalcev. "To postajo nehumano. Ta dogodek se za to ceno ne bi smel zgoditi. Utrujenost in frustracije so na vrhuncu, ljudje zaradi pomanjkanja spanca izgubljajo glavo," pa so dodali vozniki, ki so prav tako ostali ujeti v koloni.

V Sinj naj bi prišlo dobrih 150 tisoč ljubiteljev Thompsonove glasbe. Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL Da se promet proti Kninu in Splitu iz smeri Sinja "postopoma vrača v normalno stanje", so iz tamkajšnje policijske uprave sporočili nekaj po 8. uri zjutraj. "Policisti bodo na terenu, dokler bo potrebno," so dodali in voznike prosili, da ostanejo zbrani in potrpežljivi. Večino čaka dolga pot v Bosno in Hercegovino ali notranjost države, koncert pa naj bi obiskalo tudi veliko hrvaških delavcev iz držav EU.

Razočarani nad organizacijo, zahtevajo vračilo denarja

Kot so poročali hrvaški mediji, ki so dogajanje spremljali iz minute v minuto, se je koncert 58-letnega Thompsona začel s skoraj enourno zamudo in z enako zamudo tudi končal. Številni, ki so kupili karte, zaradi prometnega kolapsa do prizorišča niti niso prišli in so dogajanje spremljali s parkirišč, zaradi česar je bilo čutiti veliko nezadovoljstva. Oglasili so se pod Thompsonovo objavo na družbenem omrežju Facebook in organizatorje pozvali, da jim vrnejo denar.

Med drugim so izpostavili, da je bila organizacija koncerta katastrofalna in neprofesionalna, da je toliko časa zamuditi na koncert sramotno in da so prizorišče zapustili po le nekaj odpetih pesmih. Še bolj razočarani pa so bili nad kolapsom, ki je nastal po koncu in se ni končal vse do jutranjih ur. Eden izmed obiskovalcev je objavil posnetek s parkirišča v Sinju, kjer je čakal tudi ob 6. uri zjutraj.

Tokratni koncert ni bil replika tistega v Zagrebu, saj je kontroverzni glasbenik, ki mu očitajo širjenje ustaštva, prilagodil svoj repertoar pesmi in zaigral nekaj takšnih, ki jih v hrvaški prestolnici niso slišali. Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Dogodek je po informacijah policije sicer minil brez resnejših incidentov, hospitaliziranih je bilo 11 ljudi, pet oseb pa so pridržali in sprožili kriminalistično preiskavo. Prometni zastoji so bili zaradi neustrezne infrastrukture, prizorišče namreč ni narejeno za tolikšno koliko obiskovalcev, pričakovani, pa je dan po koncertu povedal podpredsednik vlade in minister za notranje zadeve Davor Božinović.

