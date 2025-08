Zvezdnika hrvaške serije Botri (Kumovi), ki je priljubljena tudi pri nas, Jagoda Kumrić in Konstantin Haag sta si pretekli konec tedna obljubila večno zvestobo. Na skrivni poroki v butičnem hotelu Balatura sta zbrala le najbližje družinske člane in prijatelje ter po izmenjanih zaobljubah postala gospod in gospa Haag.