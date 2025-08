Skoraj mesec dni po tem, ko je Renata Bohinc drugič stopila pred oltar , je na svojih družbenih omrežjih delila utrinke svojega sanjskega dne. "Večnost se začne tukaj, z roko v roki, od srca do srca," je zapisala.

Nekdanja žena smučarskega skakalca Primoža Peterke se je v drugi zakon podala z mariborskim glasbenikom, basistom skupine Happy Ol’ McWeasel Binetom Zorkom. Poročila sta se v začetku julija, prve fotografije pa je takrat objavil nekdanji smučarski skakalec Primož Ulaga.

Zdaj je nekdanja manekenka tudi sama pokazala, kako je bil videti njun poročni dan. Nevesta je nosila dolgo belo obleko s čipkami in globokim dekoltejem, ženin pa preprosto črno obleko, belo kravato in bele superge.

Renata Bohinc in Primož Peterka sta bila poročena 16 let, leta 2019 pa presenetila z novico, da se ločujeta. Tudi po razhodu sta ostala v dobrih odnosih, skupaj pa imata sina Maja ter hčerki Gajo in Stelo.

Preberite tudi: