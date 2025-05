Po 16 letih zakona in ločitvi leta 2019 je nekdanja manekenka in nosilka lepotnega naziva kraljica Slovenije iz leta 1996 Renata Bohinc znova našla srečo v ljubezni. Svojega novega izbranca je javnosti predstavila septembra 2023, ko je objavila njuno prvo skupno fotografijo in ob njej zapisala, da so "lepe stvari lepe, a postanejo še lepše, ko jih delim s tabo".

Njuni bližnji že komaj čakajo

Z glasbenikom Binetom Zorkom, basistom mariborske skupine Happy Ol' McWeasel, ki je nastala leta 2007, zdaj redno delita skupne utrinke, največkrat z različnih izletov, na katere se odpravita sama ali pa v družbi njenih otrok.

Letos poleti pa bo par v svoji zvezi naredil še korak dlje. Da se bosta poročila, so za omenjeno revijo povedali njuni bližnji, ki ne morejo skriti veselja in navdušenja.

Renata Bohinc tudi po ločitvi ostaja v dobrih odnosih z upokojenim smučarskim skakalcem Primožem Peterko. Lani sta se skupaj udeležila maturantskega plesa njune starejše hčerke Gaje. Skupaj imata še mlajšo hčer Stelo in starejšega sina Maja, ki je lani diplomiral.

Tako Gaja kot Stela sta sprva stopali po očetovih stopinjah, saj sta obe trenirali smučarske skoke, kasneje pa sta jih zamenjali za manekenstvo.

Preberite tudi: