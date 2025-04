Ameriška igralka Kristen Stewart, ki je zaslovela v filmski franšizi sage Somrak, se je na največji krščanski praznik poročila. Z izbranko Dylan Meyer sta po šestih letih zveze usodni da dahnili v Los Angelesu v krogu najbližje družine in prijateljev, je poročal portal TMZ.

Par je poročno dovoljenje lokalnega sodišča pridobil le nekaj dni pred slovesnostjo, poročili pa sta se na zasebni ceremoniji v mehiški restavraciji Casita Del Campo, poroča revija People. Slavja so se udeležili le njuni najožji prijatelji in družinski člani, med njimi je bilo opaziti igralko Ashley Benson in njenega moža Brandona Davisa.

V zvezi s soigralcem in belgijsko manekenko

Petintridesetletna igralka je največjo prepoznavnost pridobila z vlogo Belle Swan v seriji petih filmov sage Somrak (The Twilight Saga). Z dve leti starejšo izbranko sta se spoznali leta 2013 na snemanju, zbližali pa sta se šest let pozneje, ko se je Kristen Stewart razšla z belgijsko manekenko Stello Maxwell. Istega leta sta naznanili, da sta s scenaristko Dylan Meyer par, leta 2021 pa sta se tudi zaročili.

Stewart je bila pred leti v zvezi še z Robertom Pattinsonom, soigralcem iz sage Somrak, ki se je lansko leto razveselil prvega otroka.

Kristen Stewart in Robert Pattinson sta bila par dobra štiri leta. Foto: Guliverimage

