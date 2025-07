Na vremenskem portalu Neurje.si so že pred časom opozorili, da se morje v Sredozemlju segreva hitreje, kot je bilo sprva predvideno, kar vpliva na napoved o valu padavin, ki nas čaka v začetku naslednjega tedna.

"Današnja temperatura Ligurskega in Tirenskega morja na primer znaša med 28 in 30 stopinj Celzija, kar v praksi pomeni več vlage v ozračju in s tem večjo možnost za razvoj močnih konvektivnih sistemov. Nad Slovenijo in širšo okolico bo v prihodnjih dneh pihal močan vetrovni stržen, kar pomeni, da bodo morebitni pasovi neviht potovali prav čez našo državo," so zapisali na portalu.

Ker bodo padavine padle na trenutno presušena tla, ki jih petkova fronta ni namočila, saj ponekod ni padla niti kaplja dežja, lahko ob morebitnih močnejših nalivih pričakujemo možnost hudourniških poplav.

Arso: ustrezno se pripravite in pravočasno ukrepajte!

"Predfrontalne nevihte bodo nastajale že jutri popoldne, v ponedeljek pa bo ob prehodu izrazite fronte nastalo več nevihtnih pasov, ki bodo najizrazitejši v pasu od zahodne do osrednje Slovenije. Glede na to, da se izračuni še posodabljajo, je te napovedi smiselno jemati z nekaj rezerve," opozarjajo na portalu.

Na možnost izrednih dogodkov so opozorili tudi na Agenciji RS za okolje, kjer močnejše nevihte pričakujejo v času od nedelje popoldne do torka zjutraj. "Ob pričakovanih vremenskih ujmah se ustrezno pripravite in pravočasno ukrepajte!" so zapisali v objavi.

V nedeljo popoldne in v noči na ponedeljek bodo močneje narasli predvsem manjše reke in hudourniški vodotoki. Najprej bodo narasli v severni Sloveniji, nato v zahodni in osrednji, nato pa tudi drugod po državi. Verjetno je zastajanje padavinske vode, so sporočili iz agencije.

Neurje v Vitanju povzročilo obsežno škodo

Občino Vitanje je že v petek prizadelo močno neurje, ki je povzročilo obsežno škodo. Kot je za STA povedal župan Andraž Pogorevc, so obilne padavine sprožile zemeljske plazove, ki so odnesli dele cest. Dostop do domov nekaterih občanov ostaja onemogočen. Poplavilo je tudi novozgrajeni športni park, prostore novega vrtca in šolsko kuhinjo.

Tako obsežnih posledic neurja po županovih besedah v občini ne pomnijo, škodo je ocenil na več milijonov evrov. "Odneslo je celo dele pred dvema letoma obnovljenih cest po predlanskih neurjih," je povedal.

Ustavili vse naložbe, da se posvetijo sanaciji

Posledice že odpravljajo, pri čemer je pozdravil odziv lokalnih gradbenih podjetij. Po njegovi oceni jim bo dela uspelo opraviti z lokalno mehanizacijo, sicer pa so v stiku tudi z upravo za zaščito in reševanje ter drugimi pristojnimi službami.

V objavi na družbenem omrežju Facebook v petek zvečer je poudaril, da kljub nesreči ostajajo povezani, složni in odločni. "S skupnimi močmi bomo ocenili škodo in se lotili sanacije. Prosimo vas za razumevanje, potrpežljivost in pripravljenost za sodelovanje pri odpravljanju posledic, da bomo lahko svojim občanom zagotovili nujno prevoznost cest, dostop do domov ter se kar najhitreje vrnili v varno in prijetno okolje," je zapisal.

Vse neprednostne naložbe so do nadaljnjega zaustavljene, saj bodo prednost dali sanaciji, je dodal.